Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

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В голосовании приняли участие 83 человека, среди них тренеры, журналисты и футбольные функционеры. 61 человек на первое место поставил 19-летнего Умярова. Также на премию претендовали защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Данил Степанов («Рубин», Казань), полузащитники Даниил Емельянов («Уфа») и Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Данный приз был вручен впервые. Позднее будет объявлен победитель премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ. В список номинантов вошли вратари Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Николай Рассказов («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), полузащитники Александр Ломовицкий («Спартак», в текущем сезоне на правах аренды выступает за тульский «Арсенал»), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов») и Даниил Уткин («Краснодар»), нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»).