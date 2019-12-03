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13:41 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

ТАСС, 3 декабря. Российский полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года «Первый шаг» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

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В голосовании приняли участие 83 человека, среди них тренеры, журналисты и футбольные функционеры. 61 человек на первое место поставил 19-летнего Умярова. Также на премию претендовали защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Данил Степанов («Рубин», Казань), полузащитники Даниил Емельянов («Уфа») и Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

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Данный приз был вручен впервые. Позднее будет объявлен победитель премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года в РПЛ. В список номинантов вошли вратари Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Николай Рассказов («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), полузащитники Александр Ломовицкий («Спартак», в текущем сезоне на правах аренды выступает за тульский «Арсенал»), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов») и Даниил Уткин («Краснодар»), нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»).

Умяров дебютировал в РПЛ за «Спартак» в домашнем матче сезона-2018/19 против петербургского «Зенита» (1:1). Всего в лиге футболист провел 14 матчей. Умяров перешел в «Спартак» из московского клуба «Чертаново» в январе 2019 года.

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