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14:52 (мск), источник: ТАСС

Федун: Клубы РПЛ поддержали главу судейского комитета в проведении реформы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги выразили поддержку председателю судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу. Об этом журналистам по итогам совещания по реформе судейства рассказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

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Источник: РИА "Новости"

Хачатурянц был назначен главой комитета решением исполкома РФС 15 ноября.

«Обсуждали судейскую реформу, был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать», — сказал Федун.

Федун также не стал комментировать матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0).

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