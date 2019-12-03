Федун: Клубы РПЛ поддержали главу судейского комитета в проведении реформы
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Клубы Российской
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Клубы Российской
Хачатурянц был назначен главой комитета решением исполкома РФС 15 ноября.
«Обсуждали судейскую реформу, был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать», — сказал Федун.
Федун также не стал комментировать матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0).