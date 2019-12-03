Дзюба: Матч со «Спартаком» прошел блестяще, потому что мы победили
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Матч против московского «Спартака» 18-го тура Российской
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Матч против московского «Спартака» 18-го тура Российской
«Зенит» в воскресенье победил «Спартак» со счетом 1:0 и обеспечил себе отрыв в восемь очков от идущего на втором месте московского «Локомотива». После борьбы с Дзюбой защитник «красно-белых» Илья Кутепов забил гол в свои ворота.
«Матч со “Спартаком” был очень хорошим. Мы победили, поэтому все блестяще», — сказал Дзюба на встрече с детьми в волонтерском центре ЕВРО-2020.
Также нападающий поиронизировал на тему своей результативности в матче со сборной
Капитан сборной России рассказал детям о том, как он завтракает. «Ем кашу и иногда хлопья с молоком», — заявил Дзюба.