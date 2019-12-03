Дзюба: Матч со «Спартаком» прошел блестяще, потому что мы победили

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в воскресенье победил «Спартак» со счетом 1:0 и обеспечил себе отрыв в восемь очков от идущего на втором месте московского «Локомотива». После борьбы с Дзюбой защитник «красно-белых» Илья Кутепов забил гол в свои ворота.

«Матч со “Спартаком” был очень хорошим. Мы победили, поэтому все блестяще», — сказал Дзюба на встрече с детьми в волонтерском центре ЕВРО-2020.

Также нападающий поиронизировал на тему своей результативности в матче со сборной Сан-Марино. Для того чтобы опередить англичанина Харри Кейна в споре за звание лучшего бомбардира отборочного турнира чемпионата Европы, Дзюбе необходимо было забить четыре мяча, но он не смог отличиться в игре против аутсайдера группы. «Не помню, сколько голов я забил в этом сезоне. Четыре только в ворота сборной Сан-Марино! », — пошутил Дзюба.