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15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба: Матч со «Спартаком» прошел блестяще, потому что мы победили

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Матч против московского «Спартака» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел блестяще для футболистов петербургского «Зенита», потому что они добились победы, считает нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в воскресенье победил «Спартак» со счетом 1:0 и обеспечил себе отрыв в восемь очков от идущего на втором месте московского «Локомотива». После борьбы с Дзюбой защитник «красно-белых» Илья Кутепов забил гол в свои ворота.

«Матч со “Спартаком” был очень хорошим. Мы победили, поэтому все блестяще», — сказал Дзюба на встрече с детьми в волонтерском центре ЕВРО-2020.

Также нападающий поиронизировал на тему своей результативности в матче со сборной Сан-Марино. Для того чтобы опередить англичанина Харри Кейна в споре за звание лучшего бомбардира отборочного турнира чемпионата Европы, Дзюбе необходимо было забить четыре мяча, но он не смог отличиться в игре против аутсайдера группы. «Не помню, сколько голов я забил в этом сезоне. Четыре только в ворота сборной Сан-Марино!», — пошутил Дзюба.

Капитан сборной России рассказал детям о том, как он завтракает. «Ем кашу и иногда хлопья с молоком», — заявил Дзюба.

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