Дзюба не смог вспомнить, сколько голов он забил в текущем сезоне
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не смог вспомнить, сколько голов он забил в текущем сезоне.
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не смог вспомнить, сколько голов он забил в текущем сезоне.
Дзюба во вторник поучаствовал в церемонии запуска часов с обратным отсчетом до старта чемпионата Европы по футболу и встретился с детьми в волонтерском центре Евро-2020.
«Не помню, сколько голов я забил в этом сезоне. Четыре только в ворота сборной
Чтобы опередить англичанина Харри Кейна в споре за звание лучшего бомбардира отборочного турнира чемпионата Европы, Дзюбе необходимо было забить четыре мяча в матче последнего тура, но он не смог отличиться в выездной игре против сборной