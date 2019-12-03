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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба не смог вспомнить, сколько голов он забил в текущем сезоне

ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не смог вспомнить, сколько голов он забил в текущем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Дзюба во вторник поучаствовал в церемонии запуска часов с обратным отсчетом до старта чемпионата Европы по футболу и встретился с детьми в волонтерском центре Евро-2020. Санкт-Петербург является одним из 12 городов, которые примут матчи финальной части чемпионата Европы. На стадионе на Крестовском острове пройдут три игры группового этапа и четвертьфинал. Как минимум в двух матчах, которые состоятся в Санкт-Петербурге, примет участие сборная России. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

«Не помню, сколько голов я забил в этом сезоне. Четыре только в ворота сборной Сан-Марино (в домашнем матче)! Мячей 17−18 забил», — пошутил Дзюба, отвечая на вопросы детей.

Чтобы опередить англичанина Харри Кейна в споре за звание лучшего бомбардира отборочного турнира чемпионата Европы, Дзюбе необходимо было забить четыре мяча в матче последнего тура, но он не смог отличиться в выездной игре против сборной Сан-Марино (5:0), которая заняла последнее место в группе.

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