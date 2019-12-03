Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура
«Советский спорт» — о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ.
«Советский спорт» — о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ.
ГОЛ ТУРА
Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)
Урезанный
ИГРОК ТУРА
Максимилиан ФИЛИПП («Динамо»)
Еще месяц назад могло показаться, что 25-летний немец окончательно скис в российских реалиях. Но смена главного тренера в «Динамо» вдохнула в Филиппа новую жизнь. Второй тур подряд Макси оформляет дубль, теперь в принципиальном дерби с «Локо», у которого
ТРЕНЕР ТУРА
Кирилл НОВИКОВ («Динамо»)
Пятый тур кряду мы отмечаем специалистов, возглавивших свои команды в ходе сезона. И именно динамовского рулевого пока можно считать лучшим среди
Безъязычный Алексей