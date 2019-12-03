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16:14 (мск), источник: Советский спорт

Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура

«Советский спорт» — о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

ГОЛ ТУРА

Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»)

Урезанный из-за эпидемии в Сочи тур получился крайне скудным на голы, в том числе и красивые. На безрыбье мы выбрали паненку Миранчука-старшего в ворота Антона Шунина. Учитесь, Федор Смолов, у одноклубника, как забивать (а не мазать) пижонские пенальти.

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ИГРОК ТУРА

Максимилиан ФИЛИПП («Динамо»)

Еще месяц назад могло показаться, что 25-летний немец окончательно скис в российских реалиях. Но смена главного тренера в «Динамо» вдохнула в Филиппа новую жизнь. Второй тур подряд Макси оформляет дубль, теперь в принципиальном дерби с «Локо», у которого бело-голубые не могли выиграть с 2003 года.

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ТРЕНЕР ТУРА

Кирилл НОВИКОВ («Динамо»)

Пятый тур кряду мы отмечаем специалистов, возглавивших свои команды в ходе сезона. И именно динамовского рулевого пока можно считать лучшим среди тренеров-джокеров. 14 очков в 6 матчах и взлет с 15-го места на 6-е 38-летний Новиков творит чудеса! В дерби с «Локо» он вчистую переиграл Юрия Семина смелой тактикой и грамотными заменами.

Безъязычный Алексей

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