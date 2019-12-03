Три матча 19-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием системы VAR

Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар», который пройдет 7 декабря, назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, его ассистентами будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону), за систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Павел Кукуян (Сочи).

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 7.12.2019, 16:30 Краснодар - ЦСКА -

«Ахмат» и «Уфу» рассудит Сергей Карасев (Москва), его ассистентами назначены Антон Аверьянов и Денис Березнов (оба — Москва), за систему VAR будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Встреча также пройдет 7 декабря.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 7.12.2019, 19:00 Ахмат - Уфа -

Главным судьей матча «Спартак» — «Ростов» назначен Евгений Турбин (Дмитров), его ассистентами — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), за систему VAR будут отвечать Казарцев и Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Игра состоится 8 декабря.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 8.12.2019, 19:00 Спартак - Ростов -

Матч «Зенит» — «Динамо» обслужит Николай Волошин (Смоленск), «Арсенал» — «Локомотив» — Иванов, «Тамбов» — «Оренбург» — Безбородов, «Крылья Советов» — «Урал» — Игорь Папин (Дмитров), «Сочи» — «Рубин» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).