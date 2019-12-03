Три матча 19-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием системы VAR
ТАСС, 3 декабря. Три встречи 19-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает
ТАСС, 3 декабря. Три встречи 19-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает
Главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар», который пройдет 7 декабря, назначен Василий Казарцев из
«Ахмат» и «Уфу» рассудит Сергей Карасев (Москва), его ассистентами назначены Антон Аверьянов и Денис Березнов (оба — Москва), за систему VAR будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Встреча также пройдет 7 декабря.
Главным судьей матча «Спартак» — «Ростов» назначен Евгений Турбин (Дмитров), его ассистентами — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), за систему VAR будут отвечать Казарцев и Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Игра состоится 8 декабря.
Матч «Зенит» — «Динамо» обслужит Николай Волошин (Смоленск), «Арсенал» — «Локомотив» — Иванов, «Тамбов» — «Оренбург» — Безбородов, «Крылья Советов» — «Урал» — Игорь Папин (Дмитров), «Сочи» — «Рубин» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).