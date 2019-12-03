Радимов: Дзюба правильно ответил фанатам «Спартака»

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«Зенит» в воскресенье дома победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. По ходу игры фанаты «красно-белых» оскорбляли Дзюбу, а после матча форвард сказал, что «одни побеждают, остальные лают и хрюкают», отметив, что его слова адресованы «сектантам и фашистам, а есть нормальные болельщики».

«Даже близко не должна эта история доходить до КДК (РФС). Поставьте себя все на место Дзюбы, в том числе Вячеслав Колосков, и попробуйте выдержать то, что Артёму кричат с трибун. Дзюба, что ли, матом ругнулся? Нет. Слово “фашисты” даже в школах учат. Хорошо, давайте придумаем другое слово: когда люди приезжают болеть за сборную и капитана своей команды матом поносят на трибунах, как их назвать? Хорошо, не фашист, как? Можно и у Бышовца (который отчасти согласился с критикой Дзюбы) спросить, как назвать этих людей», — сказал Радимов РИА Новости по телефону.