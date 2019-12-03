Радимов: Дзюба правильно ответил фанатам «Спартака»

«Зенит» в воскресенье дома победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. По ходу игры фанаты «красно-белых» оскорбляли Дзюбу, а после матча форвард сказал, что «одни побеждают, остальные лают и хрюкают», отметив, что его слова адресованы «сектантам и фашистам, а есть нормальные болельщики».
«Даже близко не должна эта история доходить до КДК (РФС). Поставьте себя все на место Дзюбы, в том числе Вячеслав Колосков, и попробуйте выдержать то, что Артёму кричат с трибун. Дзюба, что ли, матом ругнулся? Нет. Слово “фашисты” даже в школах учат. Хорошо, давайте придумаем другое слово: когда люди приезжают болеть за сборную и капитана своей команды матом поносят на трибунах, как их назвать? Хорошо, не фашист, как? Можно и у Бышовца (который отчасти согласился с критикой Дзюбы) спросить, как назвать этих людей», — сказал Радимов РИА Новости по телефону.
«Националисты? Давайте тогда националистами называть. Почему ты приезжаешь в чужую страну, в Сан-Марино, и капитана своей сборной посылаешь на три буквы матом? С какой радости? Фашисты, в том числе. Я полностью на стороне Дзюбы. Я просто был в такой же ситуации, когда оскорбляли с трибун мою супругу. Что я должен в такой ситуации сказать? Поклониться в ответ и уйти? Кто-то может промолчать, а Дзюба ответил. И правильно сделал», — подчеркнул Радимов.