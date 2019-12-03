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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Радимов: Дзюба правильно ответил фанатам «Спартака»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что форвард «сине-бело-голубых» Артем Дзюба правильно сделал, назвав некоторых фанатов московского «Спартака» «сектантами и фашистами».

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«Зенит» в воскресенье дома победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. По ходу игры фанаты «красно-белых» оскорбляли Дзюбу, а после матча форвард сказал, что «одни побеждают, остальные лают и хрюкают», отметив, что его слова адресованы «сектантам и фашистам, а есть нормальные болельщики».

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«Даже близко не должна эта история доходить до КДК (РФС). Поставьте себя все на место Дзюбы, в том числе Вячеслав Колосков, и попробуйте выдержать то, что Артёму кричат с трибун. Дзюба, что ли, матом ругнулся? Нет. Слово “фашисты” даже в школах учат. Хорошо, давайте придумаем другое слово: когда люди приезжают болеть за сборную и капитана своей команды матом поносят на трибунах, как их назвать? Хорошо, не фашист, как? Можно и у Бышовца (который отчасти согласился с критикой Дзюбы) спросить, как назвать этих людей», — сказал Радимов РИА Новости по телефону.

«Националисты? Давайте тогда националистами называть. Почему ты приезжаешь в чужую страну, в Сан-Марино, и капитана своей сборной посылаешь на три буквы матом? С какой радости? Фашисты, в том числе. Я полностью на стороне Дзюбы. Я просто был в такой же ситуации, когда оскорбляли с трибун мою супругу. Что я должен в такой ситуации сказать? Поклониться в ответ и уйти? Кто-то может промолчать, а Дзюба ответил. И правильно сделал», — подчеркнул Радимов.

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2 декабря© Ньюстюб
Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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