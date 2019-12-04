Оторвались на «Спартаке»: «Зенит» обеспечил себе отрыв от конкурентов
За тур до зимнего перерыва питерцы имеют фору в 8 очков.
За тур до зимнего перерыва питерцы имеют фору в 8 очков.
Петербургский «Зенит» вновь доминирует в чемпионате России. Благодаря победе над «Спартаком» (1:0) и осечкам всех главных конкурентов
Питерцы принимали на своем поле самого принципиального соперника, хотя в этом сезоне его вряд ли можно назвать конкурентом. «Спартак» осел в середине турнирной таблицы, а «Зенит» рвется к очередному чемпионству. Судьбу матча решил единственный мяч, оказавшийся в воротах
— Решено, конечно, не всё, но очень многое, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Теперь всё зависит от преследователей «Зенита». Если в ближайшее время они продолжат допускать осечки, то никаких вопросов уже точно не останется. Вряд ли «Зенит» за оставшиеся 12 туров сумеет растерять свое преимущество. Хотя такое уже случалось, и не раз. Не исключаю даже, что питерцы могут проиграть несколько матчей подряд и вернуть интригу в сезоне. Но в итоге, думаю, всё равно доплывут до чемпионства. Основная же борьба развернется за еврокубки: места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Подсобили питерцам и их главные преследователи. В середине прошлой недели «Локомотив» в Лиге чемпионов проиграл «Байеру» (0:2) и досрочно лишился шансов на попадание в
Думаю, у нас не хватило эмоций и физики в игре с «Динамо». Связано ли это с недавними результатами в Лиге чемпионов? Не знаю, просто видно, что команда подустала.
Не смог победить в этом туре и «Краснодар». «Горожане» на своем поле сыграли вничью (0:0) с предпоследней командой лиги — «Тамбовом». Вновь обнажилась главная проблема «быков»: им
«Краснодар» в этом сезоне нестабилен. Команду бросает то в жар, то в холод. Сейчас класс «горожан» гораздо ниже, чем в прошлые годы. Да, им удается сохранять достаточно высокое место в РПЛ, но это скорее издержки проблем конкурентов. ЦСКА и «Локомотив» наелись, а у «Ростова» есть проблемы с финансированием.
Но громче остальных в минувшем туре провалились армейцы. ЦСКА продолжает штормить, в этот раз команда была бита дома тульским «Арсеналом» (0:1). «Оружейникам» хватило одного мяча, чтобы оставить москвичей без очков.
— Иногда в футболе выигрываешь, а иногда нет, — сказал «Известиям» президент «Арсенала» Гурам Аджоев. — Когда ЦСКА побеждал, их все хвалили, а как только
Нынешние результаты «Арсенала» выглядят интересно. В последних 11 матчах РПЛ они одержали лишь две победы: над ЦСКА и «Спартаком» (1:0).
— В игре с ЦСКА у нас была
С начала ноября результаты ростовчан резко ухудшились. В последних четырех матчах РПЛ в их активе два поражения и две ничьих. Одна из них пришлась на встречу с «Уралом» (0:0). Всё это сложно не связывать с недавними новостями из стана «Ростова» о финансовых проблемах и задержках зарплат. Хотя после встречи с «Уралом» главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что выплаты начались. Возможно, за этим придут и результаты.
— Конечно, результаты «Ростова» связаны с новостями о финансовых проблемах в клубе, — заявил «Известиям» член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Всегда очень тяжело, когда тренеру, помимо управления командой, приходится еще разбираться с другими вопросами, которые не касаются самого футбола. Тем более всё это уже вылезло наружу, но вроде появилась информация, что ситуация стабилизировалась. Желаю Карпину, чтобы вся эта история поскорее закончилась. Нельзя не отметить успешную работу этого специалиста. Хочется, чтобы «Ростов» во всех отношениях восстановился и продолжил борьбу за самые высокие места.
В других матчах 18-го тура «Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), «Крылья Советов» с минимальным счетом уступили «Уфе» (0:1), а игра «Сочи» — «Оренбург» была перенесена — десять игроков основного состава «барсов» не могли тренироваться в связи с ангиной.