В РФС прокомментировали задержания болельщиков «Спартака» в Петербурге

«Зенит» в воскресенье дома победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. В понедельник Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений 30 футбольным фанатам. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков — приоритеты нашей работы», — говорится в релизе пресс-службы РФС.