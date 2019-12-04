Бышовец: Дзюба говорил, что будут биться как львы, а сам — львенок

«Дзюба сказал это на эмоциях, не вкладывая смысл в то, что произнес. Дзюба, если говорит, старается делать это с позиции справедливости. Есть хороший афоризм: сначала ты ищешь правду, а потом ищешь работу. Это эмоции Дзюбы, после игры чего не скажешь», — сказал Бышовец по телефону. «Фанаты выразили свое отношение к игроку, который сказал, что забьет семь мячей Сан-Марино, а ничего не забил. Человек говорил, что они (сборная России) будут биться как львы, а он львенок. Претензии к нему именно как к игроку. То, как ведут себя сейчас фанаты мадридского “Атлетико” в отношении Антуана Гризманна, это то же самое. Это же всё, как правило, подогрето, фанаты могли выпить. Фанаты не удовлетворены игрой в матчах с “Лейпцигом”, “Локомотивом”, сборной Бельгии. Я не разделяю дикарских выкриков в адрес Дзюбы. Я поддержал критику, да, но критику Дзюбы как игрока», — сказал Бышовец.