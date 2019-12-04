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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бышовец: Дзюба говорил, что будут биться как львы, а сам — львенок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Олимпийский чемпион Анатолий Бышовец сказал РИА Новости, что поддерживает критику футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, но против оскорбительных выкриков в его адрес.

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«Зенит» в воскресенье дома победил московский «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. По ходу игры фанаты «красно-белых» оскорбляли Дзюбу, а после матча форвард сказал, что «одни побеждают, остальные лают и хрюкают», отметив, что его слова адресованы «сектантам и фашистам, а есть нормальные болельщики».

«Дзюба сказал это на эмоциях, не вкладывая смысл в то, что произнес. Дзюба, если говорит, старается делать это с позиции справедливости. Есть хороший афоризм: сначала ты ищешь правду, а потом ищешь работу. Это эмоции Дзюбы, после игры чего не скажешь», — сказал Бышовец по телефону. «Фанаты выразили свое отношение к игроку, который сказал, что забьет семь мячей Сан-Марино, а ничего не забил. Человек говорил, что они (сборная России) будут биться как львы, а он львенок. Претензии к нему именно как к игроку. То, как ведут себя сейчас фанаты мадридского “Атлетико” в отношении Антуана Гризманна, это то же самое. Это же всё, как правило, подогрето, фанаты могли выпить. Фанаты не удовлетворены игрой в матчах с “Лейпцигом”, “Локомотивом”, сборной Бельгии. Я не разделяю дикарских выкриков в адрес Дзюбы. Я поддержал критику, да, но критику Дзюбы как игрока», — сказал Бышовец.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
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3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
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29′
5Вильмар Барриос
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15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
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54′
21Александр Ерохин
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88′
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90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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