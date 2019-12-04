Игроки «Краснодара» Сафонов и Сулейманов выбраны лучшими молодыми футболистами года в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В голосовании приняли участие 96 человек из числа представителей Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), ДФЛ, команд и журналистов. Впервые в истории премии в результате голосования не был определен единоличный победитель: Сафонов и Сулейманов набрали одинаковое количество баллов (по 300) и стали лауреатами премии.

Третье место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193), четвертое — защитник армейцев Игорь Дивеев (174), пятое — голкипер «Спартака» Александр Максименко (169).

«Состав номинантов был самым сильным за последние годы, — заявил президент ДФЛ Виктор Горлов. — Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров, Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного [Станислава] Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах, но сказать о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков, это отмечали многие специалисты, которые тем не менее видят их перспективу».

Читайте также Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

«Не стоит расстраиваться номинантам, которые остались за чертой первой пятерки, тот же Алексей Миранчук свою премию получил со второго захода, — добавил Горлов. — Особо хотел бы отметить Ивана Облякова, он представлялся на премию трижды. И пусть заветный приз опять достался другим, Иван заслуживает уважение своей стабильной игрой за “Уфу” и ЦСКА. Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании, проявив тем самым знание молодежного футбола России и заинтересованность в росте перспективных игроков».

Всего в списке номинантов было 11 футболистов в возрасте не старше 21 года, которые провели не менее 50% матчей своей команды в РПЛ. Наибольшее представительство было у «Краснодара» (четыре игрока), три футболиста у «Спартака», два у московского ЦСКА, по одному у московского «Динамо» и «Ростова». В список претендентов вошли вратари Максименко и Матвей Сафонов, защитники Николай Рассказов («Спартак»), Дивеев, Роман Евгеньев («Динамо», Москва), полузащитники Александр Ломовицкий («Спартак», в текущем сезоне на правах аренды выступает за тульский «Арсенал»), Обляков, Данил Глебов («Ростов») и Даниил Уткин («Краснодар»), нападающие Иван Игнатьев («Краснодар») и Сулейманов.

Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года, в 2012 году награда не вручалась.