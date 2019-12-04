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15:13 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления Артема Дзюбы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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«Спартак» 1 декабря уступил «Зениту» в гостях со счетом 0:1 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. В течение матча болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу. Также на гостевой трибуне были размещены несогласованные баннеры, оскорбляющие футболиста.

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«Болельщики “Спартака” скандировали нецензурные выражения в адрес футболиста “Зенита” Дзюбы, за это они получают штраф в 100 тыс. рублей. Также были вывешены четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер. За баннеры клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. Футболисты “Спартака” получили шесть желтых карточек в матче, за неподобающее поведение красно-белые заплатят штраф размером 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Также по итогам этой встречи «Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей. «Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений “Зенит” заплатит 100 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

27 ноября КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время матча 17-го тура против екатеринбургского «Урала» (0:0).

После 18 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка, «Спартак» с 22 набранными баллами идет девятым.

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2 декабря© Ньюстюб
Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
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Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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