«Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления Артема Дзюбы

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«Спартак» 1 декабря уступил «Зениту» в гостях со счетом 0:1 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. В течение матча болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу. Также на гостевой трибуне были размещены несогласованные баннеры, оскорбляющие футболиста.

«Болельщики “Спартака” скандировали нецензурные выражения в адрес футболиста “Зенита” Дзюбы, за это они получают штраф в 100 тыс. рублей. Также были вывешены четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер. За баннеры клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. Футболисты “Спартака” получили шесть желтых карточек в матче, за неподобающее поведение красно-белые заплатят штраф размером 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Также по итогам этой встречи «Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей. «Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений “Зенит” заплатит 100 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

27 ноября КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время матча 17-го тура против екатеринбургского «Урала» (0:0).