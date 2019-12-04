В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников. Тренер посчитал это нормальной реакцией. «Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу», — подчеркнул специалист.