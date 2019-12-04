Суд запретил фанату «Спартака» посещение футбольных матчей на 1,5 года

«Суд назначил Бевзу наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 1,5 года», — говорится в сообщении.
Суд посчитал, что болельщик находился на стадионе «Газпром-Арена» и нарушил правила поведения зрителей: используя средство звукоусиления «Мегафон», громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора.
На суде болельщик вину не признал. По его мнению, он оскорбительных нецензурных кричалок в адрес игрока Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал.
Ранее сообщалось, что в день матча между «Зенитом» и «Спартаком» полиция Санкт-Петербурга доставила в районные отделы около 150−200 болельщиков «Спартака», им вменялось мелкое хулиганство. На матче с гостевого сектора доносились оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы, также фанаты вывесили оскорбительный баннер, адресованный игроку. В понедельник Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений около 30 футбольным фанатам. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.