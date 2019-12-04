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8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
25Евро-2020. Составы групп
17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд запретил фанату «Спартака» посещение футбольных матчей на 1,5 года

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Петроградский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности футбольного фаната матча «Зенит"-«Спартак» Валерия Бевза за оскорбительные высказывания в адрес футболиста Артема Дзюбы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Суд назначил Бевзу наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 1,5 года», — говорится в сообщении.

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Суд посчитал, что болельщик находился на стадионе «Газпром-Арена» и нарушил правила поведения зрителей: используя средство звукоусиления «Мегафон», громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора.

На суде болельщик вину не признал. По его мнению, он оскорбительных нецензурных кричалок в адрес игрока Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал.

Ранее сообщалось, что в день матча между «Зенитом» и «Спартаком» полиция Санкт-Петербурга доставила в районные отделы около 150−200 болельщиков «Спартака», им вменялось мелкое хулиганство. На матче с гостевого сектора доносились оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы, также фанаты вывесили оскорбительный баннер, адресованный игроку. В понедельник Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений около 30 футбольным фанатам. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.

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1 декабря© Ньюстюб
Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
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63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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