Стало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»

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По словам Семака, Кокорин не будет получать зарплату до зимней паузы в чемпионате России. «Дальше руководство садится обсуждать условия контракта», — заявил тренер «Зенита». При этом позицию форварда, который сможет выйти на поле только во второй части Премьер-лиги, Семак назвал достойной.

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Журналист «Фонтанки» далее уточнил, что сейчас Кокорин получает зарплату на уровне кондуктора, после чего развил разговор о его походе в дорогой ресторан. «Думаю, он все же успел что-то подкопить», — ответил Семак.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года, после которых они оказались в СИЗО.