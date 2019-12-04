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19:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Александр Кокорин получает «символические деньги». Слова специалиста приводит «Фонтанка».

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По словам Семака, Кокорин не будет получать зарплату до зимней паузы в чемпионате России. «Дальше руководство садится обсуждать условия контракта», — заявил тренер «Зенита». При этом позицию форварда, который сможет выйти на поле только во второй части Премьер-лиги, Семак назвал достойной.

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Журналист «Фонтанки» далее уточнил, что сейчас Кокорин получает зарплату на уровне кондуктора, после чего развил разговор о его походе в дорогой ресторан. «Думаю, он все же успел что-то подкопить», — ответил Семак.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года, после которых они оказались в СИЗО.

После освобождения из колонии форвард подписал новый контракт с «Зенитом». 20 сентября Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать футболиста, и он был отстранен на пять месяцев. В РФС объяснили решение тем, что у Кокорина не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). В последний раз нападающий выходил на поле в октябре 2018 года.

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21 ноября© Ньюстюб
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