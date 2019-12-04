«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука
«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.
«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.
Согласно информации источника, «россонери» было предложено подписать 24-летнего хавбека «железнодорожников». Однако в итоге миланский клуб отказался от такой возможности, сделав ставку на других игроков. Отмечается, что соответствующее решение было принято спортивным директором
В текущем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Миранчука проявляли «Ювентус» и «Лацио».