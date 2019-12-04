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22:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

«Милан» отказался от приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.

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Источник: Чемпионат.com

Согласно информации источника, «россонери» было предложено подписать 24-летнего хавбека «железнодорожников». Однако в итоге миланский клуб отказался от такой возможности, сделав ставку на других игроков. Отмечается, что соответствующее решение было принято спортивным директором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Миранчука проявляли «Ювентус» и «Лацио».

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20 ноября© Ньюстюб
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