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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов «Краснодара»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. ЦСКА попросил «Краснодар» не распространять бесплатные билеты на матч 19-го чемпионата России по футболу в целях безопасности на гостевом секторе, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью и информационной политике московского клуба Сергей Аксёнов.

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«Краснодар» примет ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России. В четверг коммерческий директор краснодарского клуба Арам Фундукян сообщил, что армейцы попросили не предоставлять их болельщикам бесплатные билеты на матч.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 19, 7.12.2019, 16:30

Краснодар-ЦСКА-

«Мы столкнулись с осложнениями при обеспечении безопасности на секторе. Из-за этого мы отказались от предложения. На прошлом матче против “Краснодара” присутствовало много местных болельщиков на нашем секторе. Мы несем всю ответственность за поведение армейских фанатов на трибуне. Перед матчем в субботу мы связалась с “Краснодаром”, чтобы предложить: либо все билеты бесплатные для болельщиков, либо только за деньги. Мы благодарим краснодарцев за предложение, но отказываемся от него из-за безопасности», — заявил Аксенов РИА Новости.

«Важно, что мы не писали никакого письма с отказом от бесплатных билетов. Отправили (письмо) с просьбой реализовать их (билеты) среди наших болельщиков. После прошлой игры наш сотрудник по безопасности уже обращался к краснодарцам с просьбами решить проблему», — добавил собеседник агентства.

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