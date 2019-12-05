В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов «Краснодара»

«Мы столкнулись с осложнениями при обеспечении безопасности на секторе. Из-за этого мы отказались от предложения. На прошлом матче против “Краснодара” присутствовало много местных болельщиков на нашем секторе. Мы несем всю ответственность за поведение армейских фанатов на трибуне. Перед матчем в субботу мы связалась с “Краснодаром”, чтобы предложить: либо все билеты бесплатные для болельщиков, либо только за деньги. Мы благодарим краснодарцев за предложение, но отказываемся от него из-за безопасности», — заявил Аксенов РИА Новости.