Уткин: Дзюба уже давно не человек, а бренд
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин высказался о поведении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после задержания болельщиков московского «Спартака» в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин высказался о поведении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после задержания болельщиков московского «Спартака» в
1 декабря «Зенит» дома обыграл «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 1:0. На следующий день 30 футбольных фанатов по решению Фрунзенского районного суда Петербурга были оштрафованы за совершение административных правонарушений. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.
«Нужно понимать, что эта история (с задержаниями фанатов “Спартака”) очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба — это бренд», — сказал Уткин на своем
Также журналист раскритиковал форварда за поездку в детский дом, назвав такие действия нападающего саморекламой.
«Посмотрите, ему всё время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом