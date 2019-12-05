Уткин: Дзюба уже давно не человек, а бренд

Источник: Спорт РИА Новости

1 декабря «Зенит» дома обыграл «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 1:0. На следующий день 30 футбольных фанатов по решению Фрунзенского районного суда Петербурга были оштрафованы за совершение административных правонарушений. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.

После матча Артем Дзюба сказал, что «одни побеждают, остальные лают и хрюкают», отметив, что его слова адресованы «сектантам и фашистам, а остальные — нормальные болельщики».

«Нужно понимать, что эта история (с задержаниями фанатов “Спартака”) очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба — это бренд», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QaEHd6nxPyo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также журналист раскритиковал форварда за поездку в детский дом, назвав такие действия нападающего саморекламой.