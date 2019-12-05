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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин: Дзюба уже давно не человек, а бренд

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин высказался о поведении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после задержания болельщиков московского «Спартака» в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

1 декабря «Зенит» дома обыграл «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 1:0. На следующий день 30 футбольных фанатов по решению Фрунзенского районного суда Петербурга были оштрафованы за совершение административных правонарушений. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.

После матча Артем Дзюба сказал, что «одни побеждают, остальные лают и хрюкают», отметив, что его слова адресованы «сектантам и фашистам, а остальные — нормальные болельщики».

«Нужно понимать, что эта история (с задержаниями фанатов “Спартака”) очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба — это бренд», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

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Также журналист раскритиковал форварда за поездку в детский дом, назвав такие действия нападающего саморекламой.

«Посмотрите, ему всё время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», — добавил Уткин.

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