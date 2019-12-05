Артем Дзюба: Это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно

— Объясню, почему в микст-зоне после матча со «Спартаком» употребил слово «фашисты», — сказал Дзюба. — Я не говорю о болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать — из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.