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20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно

Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал о том, что он думает по ситуации с оскорблениями болельщиков на матче со сборной Сан-Марино.

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— Объясню, почему в микст-зоне после матча со «Спартаком» употребил слово «фашисты», — сказал Дзюба. — Я не говорю о болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать — из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.

Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно.

Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки — ну что за цирк?

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20:12 (мск)© Ньюстюб
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