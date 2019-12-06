Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами «Зенита» и «Локомотива»

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«Зенит» подходит к последней игре этого года в Российской премьер-лиге (РПЛ), имея серию из семи матчей без поражений (шесть побед и одна ничья). Двумя последними клубами, сумевшими отобрать очки у подопечных Сергея Семака в национальном первенстве, были московские команды — «Локомотив» (0:1) и ЦСКА (1:1). «Динамо» предстоит провести седьмой матч под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова, который в ноябре сменил на этом посту Дмитрия Хохлова. При нем команда в шести встречах одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 6.12.2019, 19:30 Зенит - Динамо -

Предстоящий матч станет 52-м в российской истории противостояния «Зенита» и «Динамо» — 25 раз были сильнее петербуржцы, москвичи выиграли 12 встреч, еще 14 раз была зафиксирована ничья. В 10 последних матчах бело-голубые выиграли дважды, один раз команды поделили очки, семь раз верх брал «Зенит».

Семак в предстоящем матче не сможет рассчитывать сразу на нескольких игроков — продолжают восстанавливаться от травм вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком. Также под вопросом выход на поле получивших повреждения полузащитников Юрия Жиркова и Далера Кузяева. Кроме того, встречу пропустит хавбек Магомед Оздоев, отбывающий дисквалификацию за удаление в игре 18-го тура РПЛ против московского «Спартака» (1:0). У Кирилла Новикова нет игроков, которые точно не сыграют против лидера российского чемпионата, при этом матч по медицинским показаниям могут пропустить защитники Роман Евгеньев и Заурбек Плиев, а также полузащитники Жоаозиньо и Оскар Хильемарк.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 19, 6.12.2019, 19:30 Арсенал Т - Локомотив -

«Арсенал» подходит к игре против «Локомотива» в хорошем настроении после выездной победы над ЦСКА (1:0). При этом соперники туляков потерпели домашнее поражение от «Динамо» (1:2). В шести последних матчах обе команды одержали по две победы, дважды сыграли вничью и потерпели по два поражения. Игра станет 11-й в истории встреч этих клубов — три раза побеждал «Арсенал», шесть раз сильнее был «Локомотив», еще одна игра закончилась вничью.