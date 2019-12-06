«Фратрия» сделала официальное заявление после задержаний в Петербурге
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» сделало официальное заявление после ситуации в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» сделало официальное заявление после ситуации в
«Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших полутора лет! Мы, болельщики “Спартака”, обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд», — говорится в заявлении болельщиков.
«Фратрия» также призвала фанатов всех команд принять участие в акции протеста.
«Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, невзирая на возраст и клубные цвета. Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!» — отмечается в сообщении.
«Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Илья Кутепов
|21′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|15
|Вячеслав Караваев
|47
|Роман Зобнин
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Самюэль Жиго
75′
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Георгий Джикия
|44
|Ярослав Ракицкий
|10
|Зелимхан Бакаев
29′
|5
|Вильмар Барриос
|19
|Эсекиэль Понсе
|27
|Магомед Оздоев
15′49′
|23
|Джордан Ларссон
|22
|Артем Дзюба
|54
|Наиль Умяров
44′
|17
|Олег Шатов
28′56′
|6
|Айртон
54′
|21
|Александр Ерохин
|20
|Андре Шюррле
88′
|11
|Себастьян Дриусси
90′
|29
|Илья Кутепов
34′45′
|38
|Леон Мусаев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|7
|Сердар Азмун
63′
|33
|Алекс Крал
67′73′
|91
|Алексей Сутормин
|49
|Джано Ананидзе
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)