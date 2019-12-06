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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фратрия» сделала официальное заявление после задержаний в Петербурге

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» сделало официальное заявление после ситуации в Санкт-Петербурге, где произошли массовые задержания болельщиков красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

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15
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«Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших полутора лет! Мы, болельщики “Спартака”, обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд», — говорится в заявлении болельщиков.

«Фратрия» также призвала фанатов всех команд принять участие в акции протеста.

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«Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, невзирая на возраст и клубные цвета. Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!» — отмечается в сообщении.

«Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. В понедельник Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений 30 футбольным фанатам. Еще трое получили по 15 суток административного ареста. В среду «Спартак» сообщил, что окажет юридическую помощь заводящему фанатской трибуны Валерию Бевзу, которому Петроградский районный суд Петербурга запретил посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в течение полутора лет.

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Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 55119 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Илья Кутепов21′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
15Вячеслав Караваев
47Роман Зобнин
3Дуглас Сантос
2Самюэль Жиго
75′
6Бранислав Иванович
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
10Зелимхан Бакаев
29′
5Вильмар Барриос
19Эсекиэль Понсе
27Магомед Оздоев
15′49′
23Джордан Ларссон
22Артем Дзюба
54Наиль Умяров
44′
17Олег Шатов
28′56′
6Айртон
54′
21Александр Ерохин
20Андре Шюррле
88′
11Себастьян Дриусси
90′
29Илья Кутепов
34′45′
38Леон Мусаев
25Лоренсо Мельгарехо
7Сердар Азмун
63′
33Алекс Крал
67′73′
91Алексей Сутормин
49Джано Ананидзе
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
16Удары (всего)15
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
5Угловые5
12Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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