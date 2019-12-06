Песков: Ситуация с противостоянием болельщиков и властей не серьезна

«Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, что сейчас якобы идет серьезное противостояние болельщиков с конкретными футболистами и с футбольными властями и считают ли серьезной эту ситуацию.