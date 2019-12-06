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14:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Песков: Ситуация с противостоянием болельщиков и властей не серьезна

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Кремле не считают слишком серьезной ситуацию с якобы противостоянием футбольных болельщиков со спортивными властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0. Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу. Пресс-служба объединенной судебной системы в среду сообщила РИА Новости, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении фанатов. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

«Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть наш Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, что сейчас якобы идет серьезное противостояние болельщиков с конкретными футболистами и с футбольными властями и считают ли серьезной эту ситуацию.

На уточняющий вопрос о том, что помимо футбольных властей в дело вступают и следственные органы, и полиция, и правильно ли это, Песков заметил: «Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика».

«Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», — подчеркнул он.

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