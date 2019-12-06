Песков: Ситуация с противостоянием болельщиков и властей не серьезна
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Кремле не считают слишком серьезной ситуацию с якобы противостоянием футбольных болельщиков со спортивными властями, заявил
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Кремле не считают слишком серьезной ситуацию с якобы противостоянием футбольных болельщиков со спортивными властями, заявил
«Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0. Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу.
«Мы видели сообщения, действительно, на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация
На уточняющий вопрос о том, что помимо футбольных властей в дело вступают и следственные органы, и полиция, и правильно ли это, Песков заметил: «Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика».
«Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно, действительно, были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», — подчеркнул он.