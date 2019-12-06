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17:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин рассказал, какой клуб следует возглавить Слуцкому

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, где смог бы реализовать себя российский тренер Леонид Слуцкий.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса» после пятого подряд поражения в чемпионате Нидерландов. Российский специалист тренировал голландский клуб с лета 2018 года. Позже в СМИ появилась информация об интересе греческого АЕКа к экс-наставнику «Витесса».

«Я слышал о “Динамо” и “Рубине”. Но я бы посоветовал ехать в “Сочи”. Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед. АЕК — не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕКе», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 14 очков после 17 матчей. В воскресенье футболисты сочинского клуба сыграют с казанским «Рубином». Ранее из-за острой ротавирусной инфекции у игроков и сотрудников «Сочи» матч 18-го тура с «Оренбургом» был перенесен на другую дату.

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