Аршавин рассказал, какой клуб следует возглавить Слуцкому

«Я слышал о “Динамо” и “Рубине”. Но я бы посоветовал ехать в “Сочи”. Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед. АЕК — не та Европа, которая была до этого, не Нидерланды с Англией. Мне кажется, лучше поработать в РПЛ, чем в АЕКе», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».