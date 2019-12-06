Кокорин получил награду «За благие дела»

Источник: Спорт РИА Новости

Детская футбольная лига перед матчем «Зенита» с московским «Динамо» вручила грамоты «За благие дела» тем футболистам, которые поддерживают детские команды на своей малой родине. Одна из наград досталась нападающему «сине-бело-голубых» Александру Кокорину.

Также награды получили и другие игроки «Зенита» — Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Ерохин.

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После восемнадцати сыгранных туров «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе.