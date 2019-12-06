Кокорин получил награду «За благие дела»
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела» перед началом матча 19-го тура Российской
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела» перед началом матча 19-го тура Российской
Детская футбольная лига перед матчем «Зенита» с московским «Динамо» вручила грамоты «За благие дела» тем футболистам, которые поддерживают детские команды на своей малой родине. Одна из наград досталась нападающему «сине-бело-голубых» Александру Кокорину.
Также награды получили и другие игроки «Зенита» — Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Ерохин.
После восемнадцати сыгранных туров «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе.
Кокорин в октябре 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний нападающий вышел на свободу. «Зенит» подал заявление на дозаявку форварда на сезон, но получил отказ.