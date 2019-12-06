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20:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин получил награду «За благие дела»

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела» перед началом матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

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Источник: Спорт РИА Новости

Детская футбольная лига перед матчем «Зенита» с московским «Динамо» вручила грамоты «За благие дела» тем футболистам, которые поддерживают детские команды на своей малой родине. Одна из наград досталась нападающему «сине-бело-голубых» Александру Кокорину.

Также награды получили и другие игроки «Зенита» — Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Ерохин.

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Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе

После восемнадцати сыгранных туров «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе.

Кокорин в октябре 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и был приговорен к заключению в исправительной колонии. 17 сентября 28-летний нападающий вышел на свободу. «Зенит» подал заявление на дозаявку форварда на сезон, но получил отказ.

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21 ноября© Ньюстюб
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