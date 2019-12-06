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21:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мячи забили Игорь Горбатенко (48-я минута), Евгений Луценко (64, 78) и Горан Чаушич (83). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

На 30-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали «Спартак». После этого организация болельщиков московской команды «Фратрия» призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

«Локомотив» в последний раз до этого пропускал четыре или более мяча 6 ноября 2018 года в матче Лиги чемпионов против португальского «Порту» (1:4), в чемпионате России — 23 сентября 2018 года в игре с «Зенитом» (3:5).

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место, набрав 25 очков. «Локомотив» с 34 очками идет вторым, столько же очков в активе у «Краснодара», который свой матч проведет в субботу против московского ЦСКА. «Локомотив» и «Краснодар» отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, «Арсенал» в гостях сыграет с «Сочи», «Локомотив» также на выезде встретится с «Зенитом». 11 декабря «Локомотив» проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетико» в Мадриде.

Арсенал Т
4:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 196.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 10284 зрителя
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоЮрий Семин
Голы
Игорь Горбатенко(Даниил Лесовой, Гиа Григалава)48′
Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Игорь Горбатенко)63′
Евгений Луценко(Роберт Бауэр)78′
Горан Чаушич(Георгий Костадинов)83′
Составы команд
36Михаил Левашов
77Антон Коченков
9Кирилл Комбаров
2Дмитрий Живоглядов
21Виктор Альварес
31Мачей Рыбус
65′73′
4Роберт Бауэр
5Бенедикт Хеведес
6Максим Беляев
14Ведран Чорлука
8Гиа Григалава
43′
6Дмитрий Баринов
29′
20Горан Чаушич
7Гжегож Крыховяк
50′
70Георгий Костадинов
59Алексей Миранчук
23Игорь Горбатенко
87′
67Роман Тугарев
10Эванс Кангва
19Эдер
22Даниил Лесовой
79′
27Мурило
70′
27Александр Ломовицкий
9Федор Смолов
48Евгений Луценко
86′
17Гурам Аджоев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
7Голевые моменты6
13Удары (всего)11
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
22Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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