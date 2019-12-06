«Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу
ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
ТУЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 4:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Игорь Горбатенко (48-я минута), Евгений Луценко (64, 78) и Горан Чаушич (83). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.
На 30-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали «Спартак». После этого организация болельщиков московской команды «Фратрия» призвала фанатов клубов Российской
«Локомотив» в последний раз до этого пропускал четыре или более мяча 6 ноября 2018 года в матче Лиги чемпионов против португальского «Порту» (1:4), в чемпионате России — 23 сентября 2018 года в игре с «Зенитом» (3:5).
В следующем туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, «Арсенал» в гостях сыграет с «Сочи», «Локомотив» также на выезде встретится с «Зенитом». 11 декабря «Локомотив» проведет матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетико» в Мадриде.
|Игорь Черевченко
|Юрий Семин
|Игорь Горбатенко(Даниил Лесовой, Гиа Григалава)
|48′
|Евгений Луценко(Кирилл Комбаров, Игорь Горбатенко)
|63′
|Евгений Луценко(Роберт Бауэр)
|78′
|Горан Чаушич(Георгий Костадинов)
|83′
|36
|Михаил Левашов
|77
|Антон Коченков
|9
|Кирилл Комбаров
|2
|Дмитрий Живоглядов
|21
|Виктор Альварес
|31
|Мачей Рыбус
65′73′
|4
|Роберт Бауэр
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Максим Беляев
|14
|Ведран Чорлука
|8
|Гиа Григалава
43′
|6
|Дмитрий Баринов
29′
|20
|Горан Чаушич
|7
|Гжегож Крыховяк
50′
|70
|Георгий Костадинов
|59
|Алексей Миранчук
|23
|Игорь Горбатенко
87′
|67
|Роман Тугарев
|10
|Эванс Кангва
|19
|Эдер
|22
|Даниил Лесовой
79′
|27
|Мурило
70′
|27
|Александр Ломовицкий
|9
|Федор Смолов
|48
|Евгений Луценко
86′
|17
|Гурам Аджоев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|6
|13
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|22
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)