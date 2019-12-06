«Локомотив» разгромно проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

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Мячи забили Игорь Горбатенко (48-я минута), Евгений Луценко (64, 78) и Горан Чаушич (83). На 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

На 30-й минуте матча фанаты обеих команд провели акцию протеста, в результате которой большая часть активных болельщиков покинула трибуны. 1 декабря перед матчем между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали «Спартак». После этого организация болельщиков московской команды «Фратрия» призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура.

«Локомотив» в последний раз до этого пропускал четыре или более мяча 6 ноября 2018 года в матче Лиги чемпионов против португальского «Порту» (1:4), в чемпионате России — 23 сентября 2018 года в игре с «Зенитом» (3:5).

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место, набрав 25 очков. «Локомотив» с 34 очками идет вторым, столько же очков в активе у «Краснодара», который свой матч проведет в субботу против московского ЦСКА. «Локомотив» и «Краснодар» отстают от лидирующего «Зенита» на 11 очков.