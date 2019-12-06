Если кому-то интересен футбол, а не фанаты: «Зенит» опять победил, Дзюба забил. 11 очков отрыва

Источник: РИА "Новости"

Уверенный лидер чемпионата «Зенита» сразу после домашней победы над «Спартаком» принимал «Динамо», не проигрывавшее шесть матчей кряду под руководством Кирилла Новикова. Только что москвичи одолели «Локомотив», до того — «Ростов».

Самое важное событие вечера пятницы — фанатская солидарность: как и в параллельном матче в Туле, фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули свои сектора по ходу первого тайма, выражая поддержку пострадавшим от действий правоохранительных органов фанатам. Зенитовцы оставили после себя два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит»! и «Фанат не преступник!!!».

Зенитовцы устроили акцию, как и намечали, на 40-й минуте — слаженно и быстро. Динамовцы подзадержались.

Ушедшие ничего не пропустили: все быстро стало ясно, «Зенит» оперативно решил игру в свою пользу. В том числе с помощью Алексея Сутормина, который последний раз выходил в старте еще в августе, в матче первого круга все с тем же «Динамо». Из-за травмы по прежнему вне игры Кузяев, вне заявки оказались Дриусси с Жирковым — потерь Семак не заметил.

В стартовый состав «Динамо» после дисквалификации вернулся Себастьян Шиманьски (и первым получил новую желтую карточку). Мигель Кардозу сел в запас.

После храброго начала гости пропустили уже на шестой минуте. Первый голевой пас за «Зенит» оформил Сутормин, седьмой гол в чемпионате России и девятый в сезоне — Азмун. Не было бы беды, не задержись Владимир Рыков на линии офсайда.

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Удвоил преимущество Иванович — третьим своим голом в сезоне и вторым с передачи Шатова. Олег навесил угловой, капитан «Зенит» перепрыгнул Игбуна с Юсуповым.

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Вскоре после фанатского исхода, перед самым перерывом забил Артем Дзюба — в своем классическом стиле приняв мяч спиной к защитникам, оттерев оппонентов и точно пробив. В очередной раз безалаберно действовал Рыков — кто должен был противостоять Дзюбе, как не он?

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Во втором тайме можно было переключаться на Тулу — там «Арсенал», только что победивший ЦСКА, разгромил «Локомотив». Это позволило «Зениту» оторваться от ближайших преследователей («Локо» и «Краснодар») на 11 очков.