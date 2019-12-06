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6 декабря, источник: Sport24

Если кому-то интересен футбол, а не фанаты: «Зенит» опять победил, Дзюба забил. 11 очков отрыва

Мощной серии «Динамо» как не бывало.

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Источник: РИА "Новости"

Уверенный лидер чемпионата «Зенита» сразу после домашней победы над «Спартаком» принимал «Динамо», не проигрывавшее шесть матчей кряду под руководством Кирилла Новикова. Только что москвичи одолели «Локомотив», до того — «Ростов».

Самое важное событие вечера пятницы — фанатская солидарность: как и в параллельном матче в Туле, фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули свои сектора по ходу первого тайма, выражая поддержку пострадавшим от действий правоохранительных органов фанатам. Зенитовцы оставили после себя два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит»! и «Фанат не преступник!!!».

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Зенитовцы устроили акцию, как и намечали, на 40-й минуте — слаженно и быстро. Динамовцы подзадержались.

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Ушедшие ничего не пропустили: все быстро стало ясно, «Зенит» оперативно решил игру в свою пользу. В том числе с помощью Алексея Сутормина, который последний раз выходил в старте еще в августе, в матче первого круга все с тем же «Динамо». Из-за травмы по прежнему вне игры Кузяев, вне заявки оказались Дриусси с Жирковым — потерь Семак не заметил.

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В стартовый состав «Динамо» после дисквалификации вернулся Себастьян Шиманьски (и первым получил новую желтую карточку). Мигель Кардозу сел в запас.

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После храброго начала гости пропустили уже на шестой минуте. Первый голевой пас за «Зенит» оформил Сутормин, седьмой гол в чемпионате России и девятый в сезоне — Азмун. Не было бы беды, не задержись Владимир Рыков на линии офсайда.

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Удвоил преимущество Иванович — третьим своим голом в сезоне и вторым с передачи Шатова. Олег навесил угловой, капитан «Зенит» перепрыгнул Игбуна с Юсуповым.

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Вскоре после фанатского исхода, перед самым перерывом забил Артем Дзюба — в своем классическом стиле приняв мяч спиной к защитникам, оттерев оппонентов и точно пробив. В очередной раз безалаберно действовал Рыков — кто должен был противостоять Дзюбе, как не он?

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Во втором тайме можно было переключаться на Тулу — там «Арсенал», только что победивший ЦСКА, разгромил «Локомотив». Это позволило «Зениту» оторваться от ближайших преследователей («Локо» и «Краснодар») на 11 очков.

Завершит 2019-й «Зенит» выездом в Лиссабон к «Бенфике», а возобновит чемпионат России в марте — встречей как раз с «Локомотивом». Последней командой, которая обыгрывала действующих чемпионов РПЛ. Это было еще в сентябре.

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Зенит
3:0
Первый тайм: 3:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 196.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48367 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакКирилл Новиков
Голы
Сердар Азмун(Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев)6′
Бранислав Иванович(Олег Шатов, Дуглас Сантос)35′
Артем Дзюба(Олег Шатов, Сердар Азмун)45+1′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Антон Шунин
15Вячеслав Караваев
17Сергей Паршивлюк
3Дуглас Сантос
2Григорий Морозов
44Ярослав Ракицкий
18Иван Ордец
91Алексей Сутормин
11Себастьян Шиманьски
15′
17Олег Шатов
5Максимилиан Филипп
22′
21Александр Ерохин
26′
15Роман Нойштедтер
7Сердар Азмун
10Силвестр Игбун
6Бранислав Иванович
61′
4Владимир Рыков
74′
4Йордан Осорио
24Роман Евгеньев
22Артем Дзюба
74′
34Константин Рауш
57′
32Матиас Краневиттер
9Клинтон Нжи
5Вильмар Барриос
81′
6Артур Юсупов
41′59′
38Леон Мусаев
77Шарль Каборе
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
11Удары (всего)9
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
5Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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