Если кому-то интересен футбол, а не фанаты: «Зенит» опять победил, Дзюба забил. 11 очков отрыва
Мощной серии «Динамо» как не бывало.
Мощной серии «Динамо» как не бывало.
Уверенный лидер чемпионата «Зенита» сразу после домашней победы над «Спартаком» принимал «Динамо», не проигрывавшее шесть матчей кряду под руководством Кирилла Новикова. Только что москвичи одолели «Локомотив», до того — «Ростов».
Самое важное событие вечера пятницы — фанатская солидарность: как и в параллельном матче в Туле, фанаты «Зенита» и «Динамо» покинули свои сектора по ходу первого тайма, выражая поддержку пострадавшим от действий правоохранительных органов фанатам. Зенитовцы оставили после себя два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит»! и «Фанат не преступник!!!».
Зенитовцы устроили акцию, как и намечали, на 40-й минуте — слаженно и быстро. Динамовцы подзадержались.
Ушедшие ничего не пропустили: все быстро стало ясно, «Зенит» оперативно решил игру в свою пользу. В том числе с помощью Алексея Сутормина, который последний раз выходил в старте еще в августе, в матче первого круга все с тем же «Динамо».
В стартовый состав «Динамо» после дисквалификации вернулся Себастьян Шиманьски (и первым получил новую желтую карточку). Мигель Кардозу сел в запас.
После храброго начала гости пропустили уже на шестой минуте. Первый голевой пас за «Зенит» оформил Сутормин, седьмой гол в чемпионате России и девятый в сезоне — Азмун. Не было бы беды, не задержись Владимир Рыков на линии офсайда.
Удвоил преимущество Иванович — третьим своим голом в сезоне и вторым с передачи Шатова. Олег навесил угловой, капитан «Зенит» перепрыгнул Игбуна с Юсуповым.
Вскоре после фанатского исхода, перед самым перерывом забил Артем Дзюба — в своем классическом стиле приняв мяч спиной к защитникам, оттерев оппонентов и точно пробив. В очередной раз безалаберно действовал Рыков — кто должен был противостоять Дзюбе, как не он?
Во втором тайме можно было переключаться на Тулу — там «Арсенал», только что победивший ЦСКА, разгромил «Локомотив». Это позволило «Зениту» оторваться от ближайших преследователей («Локо» и «Краснодар») на 11 очков.
Завершит 2019-й «Зенит» выездом в Лиссабон к «Бенфике», а возобновит чемпионат России в марте — встречей как раз с «Локомотивом». Последней командой, которая обыгрывала действующих чемпионов РПЛ. Это было еще в сентябре.
|Сергей Семак
|Кирилл Новиков
|Сердар Азмун(Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев)
|6′
|Бранислав Иванович(Олег Шатов, Дуглас Сантос)
|35′
|Артем Дзюба(Олег Шатов, Сердар Азмун)
|45+1′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Антон Шунин
|15
|Вячеслав Караваев
|17
|Сергей Паршивлюк
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Григорий Морозов
|44
|Ярослав Ракицкий
|18
|Иван Ордец
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Себастьян Шиманьски
15′
|17
|Олег Шатов
|5
|Максимилиан Филипп
22′
|21
|Александр Ерохин
26′
|15
|Роман Нойштедтер
|7
|Сердар Азмун
|10
|Силвестр Игбун
|6
|Бранислав Иванович
61′
|4
|Владимир Рыков
74′
|4
|Йордан Осорио
|24
|Роман Евгеньев
|22
|Артем Дзюба
74′
|34
|Константин Рауш
57′
|32
|Матиас Краневиттер
|9
|Клинтон Нжи
|5
|Вильмар Барриос
81′
|6
|Артур Юсупов
41′59′
|38
|Леон Мусаев
|77
|Шарль Каборе
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)