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6 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Когда враги становятся друзьями. Болельщики «Спартака», «Зенита» и другие объединились

На призыв болельщиков «Спартака» откликнулись фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Арсенала» и «Ростова». Такого еще не было.

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На 40-й минуте матча «Зенит» — «Динамо», когда счет уже был 2:0 в пользу хозяев, в ТВ-трансляции отчетливо было слышно, как мощно и слаженно питерские болельщики зарядили свое любимое: «Мы — “Зенит”, и нам это нравится!». Зарядили от души. И тут же замолчали.

Потому что сразу после этого всплеска знаменитый зенитовский вираж в полном составе покинул трибуну. За воротами стало пусто — ни одного человека! Остались лишь два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит». И — «Фанат — не преступник». Одновременно опустел и гостевой сектор — болельщики «Динамо» тоже проявили солидарность.

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Мы все знаем, что «Спартак», «Зенит» и «Динамо» — непримиримые соперники. Знаем, что болельщики этих команд друг друга не переносят. Знаем, что футбольное противостояние в XXI веке вышло на уровень московских дерби.

И тем не менее все это не помешало фанатам «Зенита» поддержать инициативу красно-белых. Заявление «Фратрии» о том, что болельщики «Спартака» покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ростовом» — в знак протеста против последних действий полиции Санкт-Петербурга — и призыв сделать то же самое другим фанатам был опубликован днем. Матч «Зенит» — «Динамо» начинался вечером. Удивительно, как быстро и дружно поддержали акцию в Петербруге.

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А ведь именно в Северной столице все и началось. Именно там были задержаны десятки фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», сюда же из Москвы вернулся заводящий красно-белых трибун Валерий Бевз — ему запретили посещать футбол в течение полутора лет.

Казалось бы — проблемы у фанатов соперника, радуйся? Но нет — это логика чья угодно, но не таких же болельщиков, которые понимают, что сегодня заберут в отдел полиции других, завтра по тому же поводу — тебя.

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В оценке конфликта «полиция vs фанаты» часто говорят, что органы правопорядка борются с маргиналами, беспредельщиками и агрессорами. Но разве может быть маргинальной целая трибуна, покинувшая футбол в Петербурге? Разве фанаты «Локомотива» и «Арсенала», присоединившиеся к протесту, поголовно беспредельщики? А тысячи болельщиков «Спартака», которые покинут трибуну B в воскресенье?

Опять же, в своей прошлой колонке я писал, что нет безгрешных на трибунах. Как и везде. Но задача органов — выявлять конкретных виновных, а не грести всех под одну гребенку просто потому, что так легче.

Фанат и преступник — не синонимы. Вот главный посыл акции. И с этим согласно большинство активных болельщиков клубов.

Дмитрий Зеленов

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