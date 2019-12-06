Когда враги становятся друзьями. Болельщики «Спартака», «Зенита» и другие объединились
На призыв болельщиков «Спартака» откликнулись фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Арсенала» и «Ростова». Такого еще не было.
На призыв болельщиков «Спартака» откликнулись фанаты «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Арсенала» и «Ростова». Такого еще не было.
На 40-й минуте матча «Зенит» — «Динамо», когда счет уже был 2:0 в пользу хозяев, в
Потому что сразу после этого всплеска знаменитый зенитовский вираж в полном составе покинул трибуну. За воротами стало пусто — ни одного человека! Остались лишь два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит». И — «Фанат — не преступник». Одновременно опустел и гостевой сектор — болельщики «Динамо» тоже проявили солидарность.
Мы все знаем, что «Спартак», «Зенит» и «Динамо» — непримиримые соперники. Знаем, что болельщики этих команд друг друга не переносят. Знаем, что футбольное противостояние в XXI веке вышло на уровень московских дерби.
И тем не менее все это не помешало фанатам «Зенита» поддержать инициативу
А ведь именно в Северной столице все и началось. Именно там были задержаны десятки фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», сюда же из Москвы вернулся заводящий
Казалось бы — проблемы у фанатов соперника, радуйся? Но нет — это логика чья угодно, но не таких же болельщиков, которые понимают, что сегодня заберут в отдел полиции других, завтра по тому же поводу — тебя.
В оценке конфликта «полиция vs фанаты» часто говорят, что органы правопорядка борются с маргиналами, беспредельщиками и агрессорами. Но разве может быть маргинальной целая трибуна, покинувшая футбол в Петербурге? Разве фанаты «Локомотива» и «Арсенала», присоединившиеся к протесту, поголовно беспредельщики? А тысячи болельщиков «Спартака», которые покинут трибуну B в воскресенье?
Опять же, в своей прошлой колонке я писал, что нет безгрешных на трибунах. Как и везде. Но задача органов — выявлять конкретных виновных, а не грести всех под одну гребенку просто потому, что так легче.
Фанат и преступник — не синонимы. Вот главный посыл акции. И с этим согласно большинство активных болельщиков клубов.
Дмитрий Зеленов