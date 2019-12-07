Российский футбол показал свое исходное

В двух первых матчах последнего перед зимней паузой тура лидер «Зенит» дома победил «Динамо» — 3:0, а «Локомотив» в Туле пропустил четыре безответных гола от «Арсенала». Таким образом, преимущество петербуржцев перед железнодорожниками, которые пока занимают второе место, возросло до 11 очков. Тем временем в России стартовала одна из самых массовых фанатских акций за последние годы. В знак протеста против жестких действий петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака» на прошлой неделе фанаты массово покидают трибуны прямо по ходу игр.

Последние в этом году матчи чемпионата России с участием лидера и его ближайшего преследователя были вынесены на пятницу по причине участия клубов в Лиге чемпионов. Правда, «Локомотив», которому в среду в Мадриде играть с «Атлетико», потерял шансы даже на третье место в своей группе, дающее право на весенний старт в play-off Лиги Европы. Зато «Зенит» еще может рассчитывать на выход в 1/8 финала главного еврокубка. И с этой точки зрения его матч с «Динамо» можно было рассматривать как индикатор готовности к лиссабонской встрече с «Бенфикой».

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Москвичи под руководством своего нового главного тренера Кирилла Новикова не проиграли ни одного матча, набрав в шести предыдущих турах 14 очков и значительно отдалившись от зоны вылета. Поэтому казалось, что после гостевой победы над «Локомотивом», одержанной в прошлое воскресенье, они просто обязаны навязать «Зениту» борьбу. Однако получилось иначе. Петербуржцы очень легко, даже изящно использовали практически все шансы, которые имели в первом тайме. Уже в самом начале Сердар Азмун ударом головой открыл счет, опередив не успевшего сыграть на выходе вратаря «Динамо» Антона Шунина. Затем после навеса Олега Шатова с правого фланга четко сработала голова Бранислава Ивановича. А за несколько минут до перерыва «Зенит» при полном попустительстве обороны бело-голубых организовал образцово-показательную трехходовку, на финише которой Артем Дзюба, приняв передачу все того же Шатова, удачно обработал мяч и направил его левой ногой в правую от себя штангу, от которой он закатился в ворота.

К этому моменту на «Газпром Арене» стало заметно тише, поскольку фанатская трибуна петербуржцев практически полностью опустела. Дело в том, что начался организованный демарш, который стал частью едва ли не самой массовой акции фанатов российских футбольных клубов за последние годы.

Акция была инициирована «Фратрией», группировкой болельщиков «Спартака», которая призвала активных болельщиков покинуть стадионы на 30-й минуте всех матчей тура. Связано это, как сказано в заявлении «Фратрии», с тем, что болельщики «Спартака» «обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России». Имелась в виду ситуация, возникшая после излишне жестких, по мнению фанатов, действий петербургской полиции перед матчем недельной давности с «Зенитом».

Во втором тайме счет в Санкт-Петербурге не изменился. Тем временем в Туле «Арсенал» разгромил «Локомотив», который в последние недели терпит одну неудачу за другой.

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Та часть болельщиков, которая организованно покинула трибуны ближе к концу первого тайма, не увидела, как в отсутствие не попавшего в заявку травмированного Гильерме запасной вратарь железнодорожников Антон Коченков после перерыва пропустил сразу четыре гола. Таким образом, «Арсенал» вернулся на шестое место, которое занимал четыре тура назад, а отрыв «Зенита» от «Локомотива» увеличился до 11 очков. Отыграть такой дефицит за 12 весенних туров — архисложная задача. Впрочем, по потерянным очкам на данный момент вторым идет «Краснодар». В случае субботней победы над ЦСКА перед зимней паузой он будет уступать «Зениту» восемь очков.

Евгений Федяков