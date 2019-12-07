Российский футбол показал свое исходное
Фанаты удалились с трибун, а «Зенит» — от «Локомотива».
Фанаты удалились с трибун, а «Зенит» — от «Локомотива».
В двух первых матчах последнего перед зимней паузой тура лидер «Зенит» дома победил «Динамо» — 3:0, а «Локомотив» в Туле пропустил четыре безответных гола от «Арсенала». Таким образом, преимущество петербуржцев перед железнодорожниками, которые пока занимают второе место, возросло до 11 очков. Тем временем в России стартовала одна из самых массовых фанатских акций за последние годы. В знак протеста против жестких действий петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака» на прошлой неделе фанаты массово покидают трибуны прямо по ходу игр.
Последние в этом году матчи чемпионата России с участием лидера и его ближайшего преследователя были вынесены на пятницу по причине участия клубов в Лиге чемпионов. Правда, «Локомотив», которому в среду в Мадриде играть с «Атлетико», потерял шансы даже на третье место в своей группе, дающее право на весенний старт в
Москвичи под руководством своего нового главного тренера Кирилла Новикова не проиграли ни одного матча, набрав в шести предыдущих турах 14 очков и значительно отдалившись от зоны вылета. Поэтому казалось, что после гостевой победы над «Локомотивом», одержанной в прошлое воскресенье, они просто обязаны навязать «Зениту» борьбу. Однако получилось иначе. Петербуржцы очень легко, даже изящно использовали практически все шансы, которые имели в первом тайме. Уже в самом начале Сердар Азмун ударом головой открыл счет, опередив не успевшего сыграть на выходе вратаря «Динамо» Антона Шунина. Затем после навеса Олега Шатова с правого фланга четко сработала голова Бранислава Ивановича. А за несколько минут до перерыва «Зенит» при полном попустительстве обороны
Акция была инициирована «Фратрией», группировкой болельщиков «Спартака», которая призвала активных болельщиков покинуть стадионы на 30-й минуте всех матчей тура. Связано это, как сказано в заявлении «Фратрии», с тем, что болельщики «Спартака» «обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России». Имелась в виду ситуация, возникшая после излишне жестких, по мнению фанатов, действий петербургской полиции перед матчем недельной давности с «Зенитом».
Во втором тайме счет в
Та часть болельщиков, которая организованно покинула трибуны ближе к концу первого тайма, не увидела, как в отсутствие не попавшего в заявку травмированного Гильерме запасной вратарь железнодорожников Антон Коченков после перерыва пропустил сразу четыре гола. Таким образом, «Арсенал» вернулся на шестое место, которое занимал четыре тура назад, а отрыв «Зенита» от «Локомотива» увеличился до 11 очков. Отыграть такой дефицит за 12 весенних туров — архисложная задача. Впрочем, по потерянным очкам на данный момент вторым идет «Краснодар». В случае субботней победы над ЦСКА перед зимней паузой он будет уступать «Зениту» восемь очков.
Евгений Федяков