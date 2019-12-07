Кокорина наградили за «благие дела»

Сразу несколько игроков петербургского клуба были удостоены награды за поддержку детских команд. Грамоту также получили форвард Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.

В сентябре 28-летний Кокорин освободился из колонии. «Зенит» подписал с футболистом новый контракт, но Российский футбольный союз запретил регистрировать игрока вне дозаявочного периода. Таким образом, нападающий вернется на поле только после зимней паузы в чемпионате России.