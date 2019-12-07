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14:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорина наградили за «благие дела»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил наградную грамоту «За благие дела» перед стартом матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Сразу несколько игроков петербургского клуба были удостоены награды за поддержку детских команд. Грамоту также получили форвард Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.

В сентябре 28-летний Кокорин освободился из колонии. «Зенит» подписал с футболистом новый контракт, но Российский футбольный союз запретил регистрировать игрока вне дозаявочного периода. Таким образом, нападающий вернется на поле только после зимней паузы в чемпионате России.

В октябре 2018-го Кокорин и другой футболист, Павел Мамаев, устроили две драки в Москве. Спортсмены стали фигурантами уголовных дел. После полугода в СИЗО они получили реальные сроки и отправились в колонию. В сентябре оба игрока вышли по условно-досрочному освобождению.

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Первый тайм: 3:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 196.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48367 зрителей
Главные тренеры
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Голы
Сердар Азмун(Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев)6′
Бранислав Иванович(Олег Шатов, Дуглас Сантос)35′
Артем Дзюба(Олег Шатов, Сердар Азмун)45+1′
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21Александр Ерохин
26′
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7Сердар Азмун
10Силвестр Игбун
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61′
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74′
4Йордан Осорио
24Роман Евгеньев
22Артем Дзюба
74′
34Константин Рауш
57′
32Матиас Краневиттер
9Клинтон Нжи
5Вильмар Барриос
81′
6Артур Юсупов
41′59′
38Леон Мусаев
77Шарль Каборе
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
10Удары (всего)9
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
5Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
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