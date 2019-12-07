Кокорина наградили за «благие дела»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил наградную грамоту «За благие дела» перед стартом матча 19-го тура Российской
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил наградную грамоту «За благие дела» перед стартом матча 19-го тура Российской
Сразу несколько игроков петербургского клуба были удостоены награды за поддержку детских команд. Грамоту также получили форвард Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.
В сентябре 28-летний Кокорин освободился из колонии. «Зенит» подписал с футболистом новый контракт, но Российский футбольный союз запретил регистрировать игрока вне дозаявочного периода. Таким образом, нападающий вернется на поле только после зимней паузы в чемпионате России.
В октябре 2018-го Кокорин и другой футболист, Павел Мамаев, устроили две драки в Москве. Спортсмены стали фигурантами уголовных дел. После полугода в СИЗО они получили реальные сроки и отправились в колонию. В сентябре оба игрока вышли по
|Сергей Семак
|Кирилл Новиков
|Сердар Азмун(Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев)
|6′
|Бранислав Иванович(Олег Шатов, Дуглас Сантос)
|35′
|Артем Дзюба(Олег Шатов, Сердар Азмун)
|45+1′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Антон Шунин
|15
|Вячеслав Караваев
|17
|Сергей Паршивлюк
|3
|Дуглас Сантос
|2
|Григорий Морозов
|44
|Ярослав Ракицкий
|18
|Иван Ордец
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Себастьян Шиманьски
15′
|17
|Олег Шатов
|5
|Максимилиан Филипп
22′
|21
|Александр Ерохин
26′
|15
|Роман Нойштедтер
|7
|Сердар Азмун
|10
|Силвестр Игбун
|6
|Бранислав Иванович
61′
|4
|Владимир Рыков
74′
|4
|Йордан Осорио
|24
|Роман Евгеньев
|22
|Артем Дзюба
74′
|34
|Константин Рауш
57′
|32
|Матиас Краневиттер
|9
|Клинтон Нжи
|5
|Вильмар Барриос
81′
|6
|Артур Юсупов
41′59′
|38
|Леон Мусаев
|77
|Шарль Каборе
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|5
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)