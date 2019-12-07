Президент «Оренбурга»: Федотов покинул пост тренера клуба
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург», сообщил президент клуба Владимир Кияев.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург», сообщил президент клуба Владимир Кияев.
«Оренбург» с 19 очками после 18 матчей занимает 13-е место в чемпионате России, «Сочи» с 14 баллами идет на последней строчке. Ранее в СМИ сообщалось, что Федотов может возглавить «Сочи».
«Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны. Уход — его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить