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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Оренбурга»: Федотов покинул пост тренера клуба

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург», сообщил президент клуба Владимир Кияев.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» с 19 очками после 18 матчей занимает 13-е место в чемпионате России, «Сочи» с 14 баллами идет на последней строчке. Ранее в СМИ сообщалось, что Федотов может возглавить «Сочи».

«Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны. Уход — его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — сказал Кияев по телефону.

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