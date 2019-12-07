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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Тамбов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова». На 47-й минуте автогол записал на свой счет Урош Радакович. У победителей отличились Владимир Обухов (65) и Антон Килин (82). «Оренбург» с 52-й минуты играл вдесятером после удаления Георгия Зотова.

«Тамбов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 19 баллами идет 13-м.

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Главные тренеры
Тимур ШипшевВладимир Федотов
Голы
Урош Радакович51′
Владимир Обухов65′
Антон Килин(Георгий Мелкадзе)82′
Составы команд
88Гиорги Шелия
38Андрей Климович
2Алексей Рыбин
4Урош Радакович
8Антон Килин
13Сергей Терехов
27Алексей Грицаенко
29Вадим Афонин
55Максим Осипенко
12Андрей Малых
19Георгий Мелкадзе
88′
15Георгий Зотов
37′52′
25Павел Карасев
7Филип Рогич
47′
13Владимир Обухов
8Даниэл Мишкич
67′
58Адессойе Ойеволе
86′
32Артем Кулишев
84′
30Сослан Таказов
11Андреа Чуканов
77Михаил Костюков
83′
17Жига Шкофлек
44′46′
7Олег Чернышов
20Джоэль Фамейе
3Гурам Тетрашвили
86′
10Рикарду Алвеш
70′
92Валерий Чуперка
22Федор Черных
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты1
8Удары (всего)14
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
15Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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