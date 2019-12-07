«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Тамбов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Тамбов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова». На 47-й минуте автогол записал на свой счет Урош Радакович. У победителей отличились Владимир Обухов (65) и Антон Килин (82). «Оренбург» с 52-й минуты играл вдесятером после удаления Георгия Зотова.
«Тамбов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» с 19 баллами идет 13-м.
|Тимур Шипшев
|Владимир Федотов
|Урош Радакович
|51′
|Владимир Обухов
|65′
|Антон Килин(Георгий Мелкадзе)
|82′
|88
|Гиорги Шелия
|38
|Андрей Климович
|2
|Алексей Рыбин
|4
|Урош Радакович
|8
|Антон Килин
|13
|Сергей Терехов
|27
|Алексей Грицаенко
|29
|Вадим Афонин
|55
|Максим Осипенко
|12
|Андрей Малых
|19
|Георгий Мелкадзе
88′
|15
|Георгий Зотов
37′52′
|25
|Павел Карасев
|7
|Филип Рогич
47′
|13
|Владимир Обухов
|8
|Даниэл Мишкич
67′
|58
|Адессойе Ойеволе
86′
|32
|Артем Кулишев
84′
|30
|Сослан Таказов
|11
|Андреа Чуканов
|77
|Михаил Костюков
83′
|17
|Жига Шкофлек
44′46′
|7
|Олег Чернышов
|20
|Джоэль Фамейе
|3
|Гурам Тетрашвили
86′
|10
|Рикарду Алвеш
70′
|92
|Валерий Чуперка
|22
|Федор Черных
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)