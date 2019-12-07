«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова». На 47-й минуте автогол записал на свой счет Урош Радакович. У победителей отличились Владимир Обухов (65) и Антон Килин (82). «Оренбург» с 52-й минуты играл вдесятером после удаления Георгия Зотова.