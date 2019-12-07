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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Тамбова» выйдут из отпуска 11 или 12 января

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Футболисты «Тамбова» выйдут из отпуска 11 или 12 января, заявил РИА Новости спортивный директор клуба Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Тамбов» дома обыграл «Оренбург» со счетом 3:0. После 19 туров тамбовчане набрали 21 балл и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«11 или 12 января команда соберется в Тамбове, дней на 12 будет сбор на общую физическую подготовку, потом едем в Турцию и на Кипр», — сообщил Худяков по телефону.

Первый матч после зимней паузы «Тамбов » проведет дома против казанского «Рубина», игра пройдет 1 марта.

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