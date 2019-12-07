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18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин подал в отставку? Рабинер объясняет, почему этого не было и не должно быть

Обозреватель «СЭ» — о слухе, который не соответствует действительности.

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Надеюсь, Юрий Семин ни в какую отставку не уйдет. Неудачные периоды бывают у любого тренера и любой команды. Но если жить не одним днем и сохранить даже короткую память, то невозможно не вспомнить, что у Семина — четыре трофея за три с половиной года после возвращения в «Локомотив».

Причем два из них он выиграл в ЭТОМ календарном году — Кубок и Суперкубок России, в последнем из которых уже в новом сезоне в блестящем стиле обыграл «Зенит» (а потом по делу выиграл у него же в первенстве). Эй, когда увольняли тренеров с двумя (!) выигранными в том же году титулами? Тем более — ТАКИХ тренеров для истории и современности клуба?

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А чемпионом России вопреки всем ожиданиям семинский «Локо» стал всего полтора года назад. Возраст к тренерским качествам не имеет никакого отношения, потому что те, кто общается с Семиным (да и те, кто наблюдает за ним со стороны), подтвердят: он моложе многих тренеров, которые по паспорту на 30 лет младше.

В конце концов, лучший по качеству еврокубковый матч российских клубов в этом сезоне — дома с «Ювентусом» — провел именно «Локомотив». И не Семин несет ответственность за то, что всю осень ему приходится играть почти без замен. С лета было понятно, что у команды нет скамейки, и при наличии Лиги чемпионов это не могло закончиться ничем хорошим.

То, что построено и стабильно работает, можно легко разрушить одним непродуманным, скоропалительным решением. Надеюсь, совет директоров окажется достаточно хладнокровным, чтобы даже после 0:4 в Туле его не принять.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 19, 6.12.2019, 19:30

Арсенал Т4Локомотив0

Хотите вернуться к временам Ольги Смородской, при которой наскребли один жалкий трофей за шесть лет, зато скандалов набрали на десять вперед, — увольняйте Семина. Потому что на нем, а не на меняющемся каждый второй год менеджменте там все держится.

Не хотите — Юрий Палыч сам лучше кого-либо поймет, когда ему не будет смысла продолжать. Как это сделал в «МЮ» сэр Алекс Фергюсон, который, кстати, покинул «Юнайтед» в ранге чемпиона. Это вполне уместное сравнение, потому что роль двух этих легенд для своих клубов абсолютно сопоставима.

А чтобы понять, что может ждать «Локо» в случае отставки Семина и его роль в последних успехах команды, посмотрите на «МЮ» ПОСЛЕ Фергюсона. Это и называется — роль личности в истории.

Разница же в том, что Ферги понимал: у него уже нет сил строить новый «МЮ», прежний же себя исчерпал. В «Локо» же 2019-го — как и в свежей реакции Семина на слухи об отставке — исчерпанности не чувствуется абсолютно. А чувствуется только огромная, накрывшая команду с головой усталость. Потому и проигрывается все во вторых таймах.

Да и просто, говоря об отставке, взгляните мимоходом на таблицу. «Локо» — по-прежнему второй. И как бы ни закончился сегодняшний матч «Краснодара» с ЦСКА, уйдет на зиму в зоне Лиги чемпионов.

Семин видит у команды перспективу — и понимает, что просто надо выйти из сегодняшнего пике. Выходом станет зима. А там и травмированные подтянутся, и «физика» на сборах будет заложена — в чем Семину в России мало равных.

И все пойдет так, как шло до последнего месяца.

Если, конечно, у высшего руководства «Локомотива» хватит терпения и разборчивости.

Игорь Рабинер

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