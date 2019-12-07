Гулиев вернулся в общую группу «Спартака» накануне игры с «Ростовом»
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу накануне матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова».
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу накануне матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова».
Встреча состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.
В субботней тренировке принимали участие все футболисты. Матч