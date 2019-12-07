Гулиев вернулся в общую группу «Спартака» накануне игры с «Ростовом»

Встреча состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00 мск.

В субботней тренировке принимали участие все футболисты. Матч из-за перебора желтых карточек пропустят защитники Самуэль Жиго и Илья Кутепов. Гулиев не играл во встрече 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) из-за простуды.