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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Уфа»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Уфы» определились с составами на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Анхель, Иванов, Глушаков, Гащенков, Роши, Исмаэл, Харин, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Мбенг.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Терентьев, Голубев, Емельянов, Козлов, Гиоргобиани, Вомбергар.

Встреча состоится сегодня, 7 декабря, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:00 мск.

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