Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Фортуна Д
50
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Верона
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Челси
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Эспаньол
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Оренбург
30
Все события
Фоторепортажи
25Евро-2020. Составы групп
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч РПЛ «Тамбов» — «Оренбург» в Саранске посетили 835 человек

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовым» и «Оренбургом» на арене в Саранске посетили 835 человек, сообщается на сайте турнира.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоялась в субботу в Саранске и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова». Арена в Саранске, вмещающая 44149 зрителей, принимала матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Дебютант РПЛ «Тамбов» проводит домашние матчи на стадионе в Саранске в связи с реконструкцией арены в Тамбове. В ноябре министр спорта республики Мордовия Александр Савилов в комментарии РИА Новости предположил, что «Тамбов» проведет остаток сезона РПЛ в Саранске.

Читайте также
Тамбов
3:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 197.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 835 зрителей
Главные тренеры
Тимур ШипшевВладимир Федотов
Голы
Урош Радакович47′
Владимир Обухов(Георгий Мелкадзе)65′
Антон Килин(Георгий Мелкадзе, Павел Карасев)82′
Составы команд
88Гиорги Шелия
38Андрей Климович
2Алексей Рыбин
4Урош Радакович
8Антон Килин
13Сергей Терехов
27Алексей Грицаенко
29Вадим Афонин
55Максим Осипенко
12Андрей Малых
19Георгий Мелкадзе
88′
15Георгий Зотов
37′52′
25Павел Карасев
7Филип Рогич
47′
13Владимир Обухов
8Даниэл Мишкич
67′
58Адессойе Ойеволе
87′
32Артем Кулишев
84′
30Сослан Таказов
11Андреа Чуканов
77Михаил Костюков
83′
17Жига Шкофлек
44′46′
7Олег Чернышов
20Джоэль Фамейе
3Гурам Тетрашвили
86′
10Рикарду Алвеш
70′
92Валерий Чуперка
22Федор Черных
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты1
8Удары (всего)14
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
15Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву осудили за непристойное фото в соцсетях
Огненная белорусская волейболистка балует фанатов горячими фото
В РПЛ новый скандал: Пенальти не было, на VAR потратили 15 минут
Хитрый гол Малкина. Одним движением среди четверых соперников
Камила Валиева: В гости к внучке Пикассо поеду весной
Клебо, подвинься, Большунов идет. Россиянин победил в скиатлоне
Семин подал в отставку? Почему этого не было и не должно быть
«Ахмат» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь