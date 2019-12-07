Матч РПЛ «Тамбов» — «Оренбург» в Саранске посетили 835 человек
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Матч 19-го тура Российской
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Матч 19-го тура Российской
Встреча состоялась в субботу в Саранске и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тамбова». Арена в Саранске, вмещающая 44149 зрителей, принимала матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Дебютант РПЛ «Тамбов» проводит домашние матчи на стадионе в Саранске в связи с реконструкцией арены в Тамбове. В ноябре министр спорта республики Мордовия Александр Савилов в комментарии РИА Новости предположил, что «Тамбов» проведет остаток сезона РПЛ в Саранске.
|Тимур Шипшев
|Владимир Федотов
|Урош Радакович
|47′
|Владимир Обухов(Георгий Мелкадзе)
|65′
|Антон Килин(Георгий Мелкадзе, Павел Карасев)
|82′
|88
|Гиорги Шелия
|38
|Андрей Климович
|2
|Алексей Рыбин
|4
|Урош Радакович
|8
|Антон Килин
|13
|Сергей Терехов
|27
|Алексей Грицаенко
|29
|Вадим Афонин
|55
|Максим Осипенко
|12
|Андрей Малых
|19
|Георгий Мелкадзе
88′
|15
|Георгий Зотов
37′52′
|25
|Павел Карасев
|7
|Филип Рогич
47′
|13
|Владимир Обухов
|8
|Даниэл Мишкич
67′
|58
|Адессойе Ойеволе
87′
|32
|Артем Кулишев
84′
|30
|Сослан Таказов
|11
|Андреа Чуканов
|77
|Михаил Костюков
83′
|17
|Жига Шкофлек
44′46′
|7
|Олег Чернышов
|20
|Джоэль Фамейе
|3
|Гурам Тетрашвили
86′
|10
|Рикарду Алвеш
70′
|92
|Валерий Чуперка
|22
|Федор Черных
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)