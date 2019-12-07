В РПЛ новый скандал с судьями: пенальти на Ари не было, на VAR потратили больше 15 минут
ЦСКА получил ничью вместо 2:0.
ЦСКА получил ничью вместо 2:0.
ЦСКА приехал в Краснодар на самый интригующий матч последнего в 2019-м тура РПЛ. Команды Гончаренко и Мусаева, утомленные Лигой Европы, должны были выяснить, кто закончит год на втором месте и с каким отрывом «Зенит» уйдет на перерыв. При ничьей обе обходили бы «Локомотив» — за последние 10 матчей Семин выиграл только у «Тамбова».
«Краснодар» лишился кучи футболистов группы атаки: к травмированным Кабелла и Классону добавился и Ману Фернандеш, который должен был их заменить. Шапи, разделивший с Сафоновым награду лучшему молодому футболисту лиги, перебрал желтых карточек.
Белорусский коуч армейцев упорно верит в свой старт. Хотя по сравнению с поражением от «Арсенала»
Перестановка сработала почти моментально. Причем Обляков забил именно из центральной зоны: сместился и бахнул в девятку без шансов для кипера «Краснодара».
Кучаев и Ари боролся за мяч, нападающий сам сделал движение в соперника, но у арбитров были сомнения, нарушал ли правила армеец. Только после просмотра телевизора Казарцев убедился: все чисто.
А через несколько минут
После перерыва «Краснодар» сменил Стоцкого на более атакующего Скопинцева слева, а ЦСКА уже по классике сел в обороне и выглядел намного менее уверенно. Это привело к нескольким привозам: сначала 17-летний Карпов пару раз ошибся и чуть не пострадал после пихача Дзагоева, а потом и Ари заработал пенальти.
Казарцев снова потратил больше 5 минут на переговоры, поставил подтвердил пенальти после просмотра телевизора и выписал Облякову желтую. Момент снова очень спорный: похоже, Ари подыграл себе рукой, а любое касание этой части тела в атаке считается фолом.
Сам бразилец и исполнял пенальти, но пробил плоховато. Акинфеев отбил, но сразу же мяч не накрыл, а Ари уже на добивании засадил по воротам точно.
Гончаренко отреагировал странной заменой Дзагоева на Набабкина. Алан, уходя с поля, громко крикнул «Почему?» и пожал руку тренеру, но ответ коуча уже в камеры не попал. Защитник, кажется, в игру не вошел: получил железную желтую и чуть не нарвался на удаление.
В концовке — уже без Влашича и Облякова на поле — Набабкин внезапно мог бы стать героем матча.
Судья остановил матч только когда таймер добил до 101-й минуты. ЦСКА вместо победы 2:0 еще в первом тайме получил неверный пенальти и ничью. Чтобы обойти «Локомотив» и закончить год на третьем месте, этого хватило. Но до «Зенита» армейцев разделяет 11 очков — даже со свежими силами и без еврокубков отыграть такое преимущество весной будет невероятно сложно.
|Мурад Мусаев
|Виктор Гончаренко
|Арикленес да Силва Ари
|63′
|Иван Обляков(Кристиян Бистрович, Вадим Карпов)
|15′
|Арикленес да Силва Ари
|63′
|39
|Матвей Сафонов
|35
|Игорь Акинфеев
|98
|Сергей Петров
|23
|Хердур Магнуссон
|6
|Кристиан Рамирес
|62
|Вадим Карпов
|4
|Александр Мартынович
|78
|Игорь Дивеев
90+1′
|5
|Урош Спаич
|2
|Мариу Фернандес
|52
|Тонни Вилена
90+9′
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Юрий Газинский
|20
|Константин Кучаев
|10
|Вандерсон Масиэл
|9
|Федор Чалов
65′
|14
|Кристоффер Олссон
83′
|10
|Алан Дзагоев
57′66′
|77
|Руслан Камболов
|14
|Кирилл Набабкин
74′
|9
|Арикленес да Силва Ари
87′
|98
|Иван Обляков
62′83′
|33
|Маркус Берг
|7
|Ильзат Ахметов
|89
|Дмитрий Стоцкий
46′
|8
|Никола Влашич
42′87′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|29
|Яка Бийол
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)