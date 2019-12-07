В РПЛ новый скандал с судьями: пенальти на Ари не было, на VAR потратили больше 15 минут

ЦСКА приехал в Краснодар на самый интригующий матч последнего в 2019-м тура РПЛ. Команды Гончаренко и Мусаева, утомленные Лигой Европы, должны были выяснить, кто закончит год на втором месте и с каким отрывом «Зенит» уйдет на перерыв. При ничьей обе обходили бы «Локомотив» — за последние 10 матчей Семин выиграл только у «Тамбова».

«Краснодар» лишился кучи футболистов группы атаки: к травмированным Кабелла и Классону добавился и Ману Фернандеш, который должен был их заменить. Шапи, разделивший с Сафоновым награду лучшему молодому футболисту лиги, перебрал желтых карточек.

Белорусский коуч армейцев упорно верит в свой старт. Хотя по сравнению с поражением от «Арсенала» все-таки одно изменение было: Обляков поменялся местами с Кучаевым и отправился на левый фланг обороны. Константин же поднялся к Чалову выше, и в опорной зоне пришлось опуститься Дзагоеву. Алану потребовалось 4 матча после возвращения, чтобы перестать избегать борьбы и добавить к атакующим действиям отборы.

Перестановка сработала почти моментально. Причем Обляков забил именно из центральной зоны: сместился и бахнул в девятку без шансов для кипера «Краснодара».

Судья Казарцев 5 минут совещался с VAR-отделом из-за эпизода до гола.

Кучаев и Ари боролся за мяч, нападающий сам сделал движение в соперника, но у арбитров были сомнения, нарушал ли правила армеец. Только после просмотра телевизора Казарцев убедился: все чисто.

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А через несколько минут почему-то не стал обращаться к видеоповтору, хотя было похоже, что Чалов заработал для ЦСКА пенальти. Форвард вошел в штрафную, но его сбил Спайич, даже не попав по мячу. Реф показал, что было сыграно в мяч, и момент не пересматривал.

После перерыва «Краснодар» сменил Стоцкого на более атакующего Скопинцева слева, а ЦСКА уже по классике сел в обороне и выглядел намного менее уверенно. Это привело к нескольким привозам: сначала 17-летний Карпов пару раз ошибся и чуть не пострадал после пихача Дзагоева, а потом и Ари заработал пенальти.

Казарцев снова потратил больше 5 минут на переговоры, поставил подтвердил пенальти после просмотра телевизора и выписал Облякову желтую. Момент снова очень спорный: похоже, Ари подыграл себе рукой, а любое касание этой части тела в атаке считается фолом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13013797" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам бразилец и исполнял пенальти, но пробил плоховато. Акинфеев отбил, но сразу же мяч не накрыл, а Ари уже на добивании засадил по воротам точно.

Гончаренко отреагировал странной заменой Дзагоева на Набабкина. Алан, уходя с поля, громко крикнул «Почему?» и пожал руку тренеру, но ответ коуча уже в камеры не попал. Защитник, кажется, в игру не вошел: получил железную желтую и чуть не нарвался на удаление.

В концовке — уже без Влашича и Облякова на поле — Набабкин внезапно мог бы стать героем матча.

Бийол вывел защитника на удар с краю штрафной, первый раз Кирилл попал во вратаря, а во второй, после того, как Вандерсон заплел ему ноги своей рукой, упал и требовал пенальти. Казарцев потратил еще 5 минут, подошел к телевизору, но на этот раз ничего не увидел.