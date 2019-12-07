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19:01 (мск), источник: Sport24

В РПЛ новый скандал с судьями: пенальти на Ари не было, на VAR потратили больше 15 минут

ЦСКА получил ничью вместо 2:0.

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ЦСКА приехал в Краснодар на самый интригующий матч последнего в 2019-м тура РПЛ. Команды Гончаренко и Мусаева, утомленные Лигой Европы, должны были выяснить, кто закончит год на втором месте и с каким отрывом «Зенит» уйдет на перерыв. При ничьей обе обходили бы «Локомотив» — за последние 10 матчей Семин выиграл только у «Тамбова».

«Краснодар» лишился кучи футболистов группы атаки: к травмированным Кабелла и Классону добавился и Ману Фернандеш, который должен был их заменить. Шапи, разделивший с Сафоновым награду лучшему молодому футболисту лиги, перебрал желтых карточек.

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Белорусский коуч армейцев упорно верит в свой старт. Хотя по сравнению с поражением от «Арсенала» все-таки одно изменение было: Обляков поменялся местами с Кучаевым и отправился на левый фланг обороны. Константин же поднялся к Чалову выше, и в опорной зоне пришлось опуститься Дзагоеву. Алану потребовалось 4 матча после возвращения, чтобы перестать избегать борьбы и добавить к атакующим действиям отборы.

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Перестановка сработала почти моментально. Причем Обляков забил именно из центральной зоны: сместился и бахнул в девятку без шансов для кипера «Краснодара».

Судья Казарцев 5 минут совещался с VAR-отделом из-за эпизода до гола.

Кучаев и Ари боролся за мяч, нападающий сам сделал движение в соперника, но у арбитров были сомнения, нарушал ли правила армеец. Только после просмотра телевизора Казарцев убедился: все чисто.

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А через несколько минут почему-то не стал обращаться к видеоповтору, хотя было похоже, что Чалов заработал для ЦСКА пенальти. Форвард вошел в штрафную, но его сбил Спайич, даже не попав по мячу. Реф показал, что было сыграно в мяч, и момент не пересматривал.

После перерыва «Краснодар» сменил Стоцкого на более атакующего Скопинцева слева, а ЦСКА уже по классике сел в обороне и выглядел намного менее уверенно. Это привело к нескольким привозам: сначала 17-летний Карпов пару раз ошибся и чуть не пострадал после пихача Дзагоева, а потом и Ари заработал пенальти.

Казарцев снова потратил больше 5 минут на переговоры, поставил подтвердил пенальти после просмотра телевизора и выписал Облякову желтую. Момент снова очень спорный: похоже, Ари подыграл себе рукой, а любое касание этой части тела в атаке считается фолом.

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Сам бразилец и исполнял пенальти, но пробил плоховато. Акинфеев отбил, но сразу же мяч не накрыл, а Ари уже на добивании засадил по воротам точно.

Гончаренко отреагировал странной заменой Дзагоева на Набабкина. Алан, уходя с поля, громко крикнул «Почему?» и пожал руку тренеру, но ответ коуча уже в камеры не попал. Защитник, кажется, в игру не вошел: получил железную желтую и чуть не нарвался на удаление.

В концовке — уже без Влашича и Облякова на поле — Набабкин внезапно мог бы стать героем матча.

Бийол вывел защитника на удар с краю штрафной, первый раз Кирилл попал во вратаря, а во второй, после того, как Вандерсон заплел ему ноги своей рукой, упал и требовал пенальти. Казарцев потратил еще 5 минут, подошел к телевизору, но на этот раз ничего не увидел.

Судья остановил матч только когда таймер добил до 101-й минуты. ЦСКА вместо победы 2:0 еще в первом тайме получил неверный пенальти и ничью. Чтобы обойти «Локомотив» и закончить год на третьем месте, этого хватило. Но до «Зенита» армейцев разделяет 11 очков — даже со свежими силами и без еврокубков отыграть такое преимущество весной будет невероятно сложно.

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Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 197.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевВиктор Гончаренко
Голы
Арикленес да Силва Ари63′
Иван Обляков(Кристиян Бистрович, Вадим Карпов)15′
Нереализованные пенальти
Арикленес да Силва Ари63′
Составы команд
39Матвей Сафонов
35Игорь Акинфеев
98Сергей Петров
23Хердур Магнуссон
6Кристиан Рамирес
62Вадим Карпов
4Александр Мартынович
78Игорь Дивеев
90+1′
5Урош Спаич
2Мариу Фернандес
52Тонни Вилена
90+9′
25Кристиян Бистрович
8Юрий Газинский
20Константин Кучаев
10Вандерсон Масиэл
9Федор Чалов
65′
14Кристоффер Олссон
83′
10Алан Дзагоев
57′66′
77Руслан Камболов
14Кирилл Набабкин
74′
9Арикленес да Силва Ари
87′
98Иван Обляков
62′83′
33Маркус Берг
7Ильзат Ахметов
89Дмитрий Стоцкий
46′
8Никола Влашич
42′87′
11Дмитрий Скопинцев
29Яка Бийол
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты5
7Удары (всего)5
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
3Угловые3
10Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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