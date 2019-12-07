Ганчаренко нецензурно выразился в адрес арбитра матча с «Краснодаром»

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Краснодаре в субботу и завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Ганчаренко вышел на поле, подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики.