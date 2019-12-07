Ганчаренко нецензурно выразился в адрес арбитра матча с «Краснодаром»
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Ганчаренко нецензурно выразился в адрес главного арбитра матча с «Краснодаром».
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Ганчаренко нецензурно выразился в адрес главного арбитра матча с «Краснодаром».
Встреча 19-го тура Российской
В ноябре
|Мурад Мусаев
|Виктор Гончаренко
|Арикленес да Силва Ари
|63′
|Иван Обляков(Кристиян Бистрович, Вадим Карпов)
|15′
|Арикленес да Силва Ари
|63′
|39
|Матвей Сафонов
|35
|Игорь Акинфеев
|98
|Сергей Петров
|23
|Хердур Магнуссон
|6
|Кристиан Рамирес
|62
|Вадим Карпов
|4
|Александр Мартынович
|78
|Игорь Дивеев
90+1′
|5
|Урош Спаич
|2
|Мариу Фернандес
|52
|Тонни Вилена
90+9′
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Юрий Газинский
|20
|Константин Кучаев
|10
|Вандерсон Масиэл
|9
|Федор Чалов
65′
|14
|Кристоффер Олссон
83′
|10
|Алан Дзагоев
57′66′
|77
|Руслан Камболов
|14
|Кирилл Набабкин
74′
|9
|Арикленес да Силва Ари
88′
|98
|Иван Обляков
62′83′
|33
|Маркус Берг
|7
|Ильзат Ахметов
|89
|Дмитрий Стоцкий
46′
|8
|Никола Влашич
42′88′
|11
|Дмитрий Скопинцев
|29
|Яка Бийол
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|11
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)