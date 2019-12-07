Фанаты «Црвены Звезды» поддержали акцию протеста российских болельщиков
Фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» поддержали акцию российских болельщиков против действий правоохранительных органов.
Фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» поддержали акцию российских болельщиков против действий правоохранительных органов.
Во время матча 20-го тура чемпионата Сербии со «Спартаком» из Суботицы болельщики «Црвены Звезды» вывесили на трибуне баннер с надписью: «Фанат — не преступник!».
Напомним, болельщики ряда команд Российской