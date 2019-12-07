Фанаты «Црвены Звезды» поддержали акцию протеста российских болельщиков

Во время матча 20-го тура чемпионата Сербии со «Спартаком» из Суботицы болельщики «Црвены Звезды» вывесили на трибуне баннер с надписью: «Фанат — не преступник!».

Напомним, болельщики ряда команд Российской Премьер-Лиги провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей с «Зенитом» (0:1). К акции уже присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», тульского «Арсенала», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.