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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гинер: Уверен, Егоров берет деньги за то, чтобы арбитры так судили

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Беспредел требует наказания. Очень рад, что Ашот Рафаэлович (Хачатурянц. — Прим. «Чемпионата») стал председателем судейского комитета РФС. Но констатирую и другое: господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит, не знаю, что тут сказать… Вся страна всё видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?

В работе судейской бригады на матче «Краснодар» — ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово. Выход? Думаю, господин Егоров прямо сегодня обязан — именно обязан, а не должен — написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС. А Ашот Рафаэлович должен поменять тех людей, которые сегодня судят. Их надо гнать метлой из нашего футбола.

Что больше всего убило в этом матче — количество жёлтых карточек или неназначенный пенальти в ворота «Краснодара»? Нет, и то, и другое — это методология. А вот пенальти в наши ворота и характер судейства в этом матче — это беспредел.

Не то что накипело. Просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и всё.

Уверен, Ашот Рафаэлович сделает перемены в руководстве судейским корпусом. Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело. Я молчал, не высказывался. Я член исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров её пересёк. Таких людей надо сажать в тюрьму. Уверен, он берёт деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова, — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 197.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 29567 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВиктор Гончаренко
Голы
Арикленес да Силва Ари63′
Иван Обляков(Кристиян Бистрович, Вадим Карпов)15′
Нереализованные пенальти
Арикленес да Силва Ари63′
Составы команд
39Матвей Сафонов
35Игорь Акинфеев
98Сергей Петров
23Хердур Магнуссон
6Кристиан Рамирес
62Вадим Карпов
4Александр Мартынович
78Игорь Дивеев
90+1′
5Урош Спаич
2Мариу Фернандес
52Тонни Вилена
90+9′
25Кристиян Бистрович
8Юрий Газинский
20Константин Кучаев
10Вандерсон Масиэл
9Федор Чалов
65′
14Кристоффер Олссон
83′
10Алан Дзагоев
57′66′
77Руслан Камболов
14Кирилл Набабкин
74′
9Арикленес да Силва Ари
88′
98Иван Обляков
62′83′
33Маркус Берг
7Ильзат Ахметов
89Дмитрий Стоцкий
46′
8Никола Влашич
42′88′
11Дмитрий Скопинцев
29Яка Бийол
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты5
11Удары (всего)8
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
3Угловые3
11Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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