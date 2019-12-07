Гинер: Уверен, Егоров берет деньги за то, чтобы арбитры так судили

Источник: РИА "Новости"

«Беспредел требует наказания. Очень рад, что Ашот Рафаэлович (Хачатурянц. — Прим. «Чемпионата») стал председателем судейского комитета РФС. Но констатирую и другое: господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же, не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит, не знаю, что тут сказать… Вся страна всё видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?

В работе судейской бригады на матче «Краснодар» — ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово. Выход? Думаю, господин Егоров прямо сегодня обязан — именно обязан, а не должен — написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС. А Ашот Рафаэлович должен поменять тех людей, которые сегодня судят. Их надо гнать метлой из нашего футбола.

Что больше всего убило в этом матче — количество жёлтых карточек или неназначенный пенальти в ворота «Краснодара»? Нет, и то, и другое — это методология. А вот пенальти в наши ворота и характер судейства в этом матче — это беспредел.

Не то что накипело. Просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и всё.