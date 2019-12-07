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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ганчаренко вновь грозит дисквалификация за мат в адрес судьи

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Ганчаренко может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура чемпионата России против «Краснодара».

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч прошел в Краснодаре в субботу и завершился со счетом 1:1. После финального свистка Ганчаренко вышел на поле, подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики.

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Согласно части 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей. КДК РФС также может наложить на виновное лицо штраф в размере 100 тысяч рублей».

В ноябре Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Ганчаренко на один матч плюс второй условно за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против «Сочи».

Ранее в субботу глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил РИА Новости, что высказывания Ганчаренко могут стать предметом для разбирательств.

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Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 197.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 29567 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевВиктор Гончаренко
Голы
Арикленес да Силва Ари63′
Иван Обляков(Кристиян Бистрович, Вадим Карпов)15′
Нереализованные пенальти
Арикленес да Силва Ари63′
Составы команд
39Матвей Сафонов
35Игорь Акинфеев
98Сергей Петров
23Хердур Магнуссон
6Кристиан Рамирес
62Вадим Карпов
4Александр Мартынович
78Игорь Дивеев
90+1′
5Урош Спаич
2Мариу Фернандес
52Тонни Вилена
90+9′
25Кристиян Бистрович
8Юрий Газинский
20Константин Кучаев
10Вандерсон Масиэл
9Федор Чалов
65′
14Кристоффер Олссон
83′
10Алан Дзагоев
57′66′
77Руслан Камболов
14Кирилл Набабкин
74′
9Арикленес да Силва Ари
88′
98Иван Обляков
62′83′
33Маркус Берг
7Ильзат Ахметов
89Дмитрий Стоцкий
46′
8Никола Влашич
42′88′
11Дмитрий Скопинцев
29Яка Бийол
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты5
11Удары (всего)8
4Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
3Угловые3
11Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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