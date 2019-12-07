Ганчаренко вновь грозит дисквалификация за мат в адрес судьи

Источник: Спорт РИА Новости

Матч прошел в Краснодаре в субботу и завершился со счетом 1:1. После финального свистка Ганчаренко вышел на поле, подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики.

Согласно части 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей. КДК РФС также может наложить на виновное лицо штраф в размере 100 тысяч рублей».

В ноябре Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Ганчаренко на один матч плюс второй условно за высказывания в адрес арбитра в игре чемпионата России против «Сочи».