«Уфа» победила «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уфы». Гол на десятой минуте забил Азер Алиев.

Фанаты «Уфы» досрочно покинули трибуны на матче с «Ахматом» в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака». В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало поклонников всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с давлением на фанатские сообщества.