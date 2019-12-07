«Уфа» победила «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Уфа» в гостях нанесла поражение грозненскому «Ахмату» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Уфа» в гостях нанесла поражение грозненскому «Ахмату» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уфы». Гол на десятой минуте забил Азер Алиев.
Фанаты «Уфы» досрочно покинули трибуны на матче с «Ахматом» в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака». В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало поклонников всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской
«Уфа» набрала 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате России, «Ахмат» с 19 баллами идет 12-м.
|Игорь Шалимов
|Вадим Евсеев
|Азер Алиев(Вячеслав Кротов)
|10′
|16
|Евгений Городов
|31
|Александр Беленов
|6
|Михаил Гащенков
|33
|Александр Сухов
|4
|Вилькер Анхель
|77
|Азер Алиев
|15
|Андрей Семенов
|5
|Боян Йокич
|21
|Одисе Роши
|15
|Александр Пуцко
|59
|Евгений Харин
|27
|Йонуц Неделчару
|19
|Олег Иванов
|8
|Кэтэлин Карп
|11
|Силва Лима Исмаэл
|74
|Даниил Фомин
|13
|Роланд Гиголаев
54′
|10
|Оливье Тилль
77′
|22
|Лечи Садулаев
|22
|Артем Голубев
|18
|Андрес Понсе
46′
|11
|Ловро Бизяк
90′
|17
|Аблай Мбенг
|99
|Андрей Козлов
|88
|Денис Глушаков
85′
|57
|Вячеслав Кротов
68′
|7
|Магомед Митришев
|32
|Андрес Вомбергар
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|6
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)