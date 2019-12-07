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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» победила «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Уфа» в гостях нанесла поражение грозненскому «Ахмату» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уфы». Гол на десятой минуте забил Азер Алиев.

Фанаты «Уфы» досрочно покинули трибуны на матче с «Ахматом» в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака». В пятницу объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало поклонников всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с давлением на фанатские сообщества.

«Уфа» набрала 25 очков и занимает седьмое место в чемпионате России, «Ахмат» с 19 баллами идет 12-м.

Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 197.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь ШалимовВадим Евсеев
Голы
Азер Алиев(Вячеслав Кротов)10′
Составы команд
16Евгений Городов
31Александр Беленов
6Михаил Гащенков
33Александр Сухов
4Вилькер Анхель
77Азер Алиев
15Андрей Семенов
5Боян Йокич
21Одисе Роши
15Александр Пуцко
59Евгений Харин
27Йонуц Неделчару
19Олег Иванов
8Кэтэлин Карп
11Силва Лима Исмаэл
74Даниил Фомин
13Роланд Гиголаев
54′
10Оливье Тилль
77′
22Лечи Садулаев
22Артем Голубев
18Андрес Понсе
46′
11Ловро Бизяк
90′
17Аблай Мбенг
99Андрей Козлов
88Денис Глушаков
85′
57Вячеслав Кротов
68′
7Магомед Митришев
32Андрес Вомбергар
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
1Голевые моменты4
6Удары (всего)6
1Удары в створ3
1Штанги, перекладины1
1Угловые5
13Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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