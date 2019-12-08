«Крылья Советов» — «Урал»: стартовые составы команд
В матче 19-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Уралом».
В матче 19-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Уралом».
Стали известны стартовые составы команд.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Киселев, Гынсарь, Голенков, Радонич.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Фидлер, Бикфалви, Аугустыняк,
Запасные: Баклов, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Панюков.