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25Евро-2020. Составы групп
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
13:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: ЦСКА интересуется 20-летним бразильцем из «Васку да Гама»

ЦСКА заинтересован в трансфере нападающего «Васку да Гама» Маррони, информирует netvasco.com.br.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, бразильский клуб хочет продать 20-летнего футболиста, чтобы иметь средства для усиления состава.

За Маррони следят и другие европейские клубы. В частности, один из итальянских клубов.

«Васку» принадлежат 70 процентов прав на игрока. Transfemarkt оценивает его стоимость в районе 4 миллионов евро.

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