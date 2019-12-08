«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Рубина» на матч 19-го тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Рубина» на матч 19-го тура РПЛ.
«Сочи»: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян.
Запасные: Фролов, Юрганов, Калугин, Шакуро, Цаллагов, Набиуллин, Колдунов, А. Заболотный.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Марков.
Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.