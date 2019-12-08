Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2. У гостей дубль сделал Павел Погребняк (43-я, 50-я минуты), один гол забил Отман Эль Кабир (83). У хозяев отличились Никита Чернов (21) и Деян Радоньич (65).
В чемпионате России после 19-го тура наступит зимняя пауза, после которой «Урал» в гостях сыграет с московским ЦСКА, а «Крылья Советов» примут «Оренбург».
|Миодраг Божович
|Дмитрий Парфенов
|Никита Чернов(Антон Зиньковский)
|21′
|Павел Погребняк
|43′
|Деян Радонич
|64′
|Павел Погребняк(Вараздат Ароян, Денис Кулаков)
|50′
|Отман Эль-Кабир
|83′
|1
|Сергей Рыжиков
|31
|Ярослав Годзюр
|2
|Владимир Полуяхтов
|15
|Денис Кулаков
|22
|Александр Анюков
78′
|27
|Михаил Меркулов
90+3′
|3
|Никита Чернов
|3
|Вараздат Ароян
53′
|50
|Максим Карпов
|19
|Денис Поляков
|17
|Антон Зиньковский
|58
|Отман Эль-Кабир
|20
|Срджан Мияйлович
63′
|10
|Эрик Бикфалви
|7
|Александр Соболев
87′
|88
|Павел Погребняк
|40
|Артем Тимофеев
|6
|Рафал Аугустыняк
|10
|Антон Терехов
61′
|18
|Михал Кухарчик
68′
|77
|Дмитрий Кабутов
|14
|Юрий Бавин
|8
|Александр Гацкан
55′
|57
|Артем Фидлер
26′54′
|9
|Деян Радонич
|44
|Андрей Егорычев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)