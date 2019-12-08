Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2. У гостей дубль сделал Павел Погребняк (43-я, 50-я минуты), один гол забил Отман Эль Кабир (83). У хозяев отличились Никита Чернов (21) и Деян Радоньич (65).

В турнирной таблице «Урал» с 24 очками занимает 9-е место, «Крылья Советов» (18 очков) — на 14-й строчке.

В чемпионате России после 19-го тура наступит зимняя пауза, после которой «Урал» в гостях сыграет с московским ЦСКА, а «Крылья Советов» примут «Оренбург».