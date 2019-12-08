Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Лестер
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Норвич
Шеффилд Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Сент-Этьен
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Кальяри
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ
Брешиа
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Фиорентина
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Падерборн
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Сельта
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Атлетик
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Севилья
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
23
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Хетафе
01
Все события
Фоторепортажи
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2. У гостей дубль сделал Павел Погребняк (43-я, 50-я минуты), один гол забил Отман Эль Кабир (83). У хозяев отличились Никита Чернов (21) и Деян Радоньич (65).

В турнирной таблице «Урал» с 24 очками занимает 9-е место, «Крылья Советов» (18 очков) — на 14-й строчке.

В чемпионате России после 19-го тура наступит зимняя пауза, после которой «Урал» в гостях сыграет с московским ЦСКА, а «Крылья Советов» примут «Оренбург».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Крылья Советов
2:3
Первый тайм: 1:1
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 5196 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичДмитрий Парфенов
Голы
Никита Чернов(Антон Зиньковский)21′
Павел Погребняк43′
Деян Радонич64′
Павел Погребняк(Вараздат Ароян, Денис Кулаков)50′
Отман Эль-Кабир83′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
31Ярослав Годзюр
2Владимир Полуяхтов
15Денис Кулаков
22Александр Анюков
78′
27Михаил Меркулов
90+3′
3Никита Чернов
3Вараздат Ароян
53′
50Максим Карпов
19Денис Поляков
17Антон Зиньковский
58Отман Эль-Кабир
20Срджан Мияйлович
63′
10Эрик Бикфалви
7Александр Соболев
87′
88Павел Погребняк
40Артем Тимофеев
6Рафал Аугустыняк
10Антон Терехов
61′
18Михал Кухарчик
68′
77Дмитрий Кабутов
14Юрий Бавин
8Александр Гацкан
55′
57Артем Фидлер
26′54′
9Деян Радонич
44Андрей Егорычев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
11Удары (всего)16
2Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
22Фолы18
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяИгорь Панин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву осудили за непристойное фото в соцсетях
Огненная белорусская волейболистка балует фанатов горячими фото
Драма в финале: триумф Косторной и провал Загитовой
Супер Good. Двойная победа российских лыжников в эстафете
Комитет атлетов WADA призвал не допустить россиян на Олимпиаду
Алина Загитова отказалась от показательного выступления в Турине
«Зенит» завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира
«Спартак» принимает «Ростов» в матче РПЛ (трансляция)
Массимо Каррера возглавил греческий футбольный клуб АЕК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь