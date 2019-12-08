«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч чемпионата России
«Спартак» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч 19-го тура Российской
«Спартак» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч 19-го тура Российской
Начало — в 19:00 мск.
Состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Зобнин, Мельгарехо, Крал, Тиль, Умяров, З. Бакаев, Мирзов, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Айртон, Баду, Джано, Гулиев, С. Бакаев, Шюррле.
Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.