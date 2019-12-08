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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч чемпионата России

«Спартак» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 8 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Начало — в 19:00 мск.

Состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Зобнин, Мельгарехо, Крал, Тиль, Умяров, З. Бакаев, Мирзов, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Айртон, Баду, Джано, Гулиев, С. Бакаев, Шюррле.

Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

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