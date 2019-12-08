«Рубин» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Душан Лагатор (39-я минута), у гостей забил Евгений Марков (49).
«Рубин» с 19 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице, «Сочи» (15) — 16-й.
В чемпионате России после 19-го тура наступит зимняя пауза, после «Сочи» примет тульский «Арсенал», а «Рубин» на выезде сыграет с «Тамбовом».
|Роман Березовский
|Роман Шаронов
|Душан Лагатор(Дмитрий Полоз)
|39′
|Евгений Марков(Хвича Кварацхелия)
|50′
|12
|Николай Заболотный
|22
|Юрий Дюпин
|25
|Иван Новосельцев
|33
|Олег Данченко
|13
|Федор Кудряшов
|71
|Николай Поярков
|32
|Миха Мевля
|3
|Константин Плиев
|45
|Иван Миладинович
|80
|Егор Сорокин
|17
|Андрей Мостовой
|18
|Павел Могилевец
|77
|Дмитрий Полоз
|20
|Евгений Марков
85′
|94
|Душан Лагатор
|10
|Игорь Коновалов
|18
|Никита Бурмистров
62′
|11
|Зурико Давиташвили
46′
|8
|Никита Колдунов
63′
|21
|Хвича Кварацхелия
|87
|Александр Карапетян
52′
|12
|Александр Зуев
87′
|9
|Антон Заболотный
|70
|Николай Кипиани
|5
|Алексей Померко
74′
|7
|Вячеслав Подберезкин
84′
|15
|Ибрагим Цаллагов
|6
|Евгений Башкиров
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)