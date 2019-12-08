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19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Душан Лагатор (39-я минута), у гостей забил Евгений Марков (49).

«Рубин» с 19 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице, «Сочи» (15) — 16-й.

В чемпионате России после 19-го тура наступит зимняя пауза, после «Сочи» примет тульский «Арсенал», а «Рубин» на выезде сыграет с «Тамбовом».

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Сочи
1:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Фишт, 6104 зрителя
Главные тренеры
Роман БерезовскийРоман Шаронов
Голы
Душан Лагатор(Дмитрий Полоз)39′
Евгений Марков(Хвича Кварацхелия)50′
Составы команд
12Николай Заболотный
22Юрий Дюпин
25Иван Новосельцев
33Олег Данченко
13Федор Кудряшов
71Николай Поярков
32Миха Мевля
3Константин Плиев
45Иван Миладинович
80Егор Сорокин
17Андрей Мостовой
18Павел Могилевец
77Дмитрий Полоз
20Евгений Марков
85′
94Душан Лагатор
10Игорь Коновалов
18Никита Бурмистров
62′
11Зурико Давиташвили
46′
8Никита Колдунов
63′
21Хвича Кварацхелия
87Александр Карапетян
52′
12Александр Зуев
87′
9Антон Заболотный
70Николай Кипиани
5Алексей Померко
74′
7Вячеслав Подберезкин
84′
15Ибрагим Цаллагов
6Евгений Башкиров
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
12Удары (всего)17
2Удары в створ4
2Штанги, перекладины0
2Угловые5
9Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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