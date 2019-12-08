«Рубин» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Душан Лагатор (39-я минута), у гостей забил Евгений Марков (49).

«Рубин» с 19 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице, «Сочи» (15) — 16-й.