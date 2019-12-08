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20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федотов стал главным тренером «Сочи»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба «Сочи», контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга».

«Федотов представлен команде в качестве главного тренера. Контракт заключен на 2,5 года», — сказал Рубашко по телефону.

После 18 игр «Сочи» набрал 15 очков и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

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