Федотов стал главным тренером «Сочи»
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба «Сочи», контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба «Сочи», контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.
В субботу Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга».
«Федотов представлен команде в качестве главного тренера. Контракт заключен на 2,5 года», — сказал Рубашко по телефону.
После 18 игр «Сочи» набрал 15 очков и замыкает турнирную таблицу Российской