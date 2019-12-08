Зайнутдинов оформил дубль и помог «Ростову» разгромить «Спартак»

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Встреча команд прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Начало разгрому на 22-й минуте положил полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов. Для футболиста сборной Казахстана этот мяч стал вторым в текущем сезоне РПЛ.

В самой концовке первого тайма ростовчане получили право на 11-метровый удар. К точке подошел Ивелин Попов и попытался исполнить удар Паненки, но голкипер «Спартака» раскусил его задумку и поймал мяч.

На 53-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «Ростова», а на 79-й Дмитрий Чистяков довел счет до крупного.

На 81-й минуте «Спартак» усилиями Эсекиэля Понсе один мяч отыграл, но спустя минуту Зайнутдинов оформил дубль и вернул преимущество в три мяча.