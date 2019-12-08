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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов оформил дубль и помог «Ростову» разгромить «Спартак»

Футболисты «Ростова» одержали победу над московским «Спартаком» в гостевом матче 19-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Начало разгрому на 22-й минуте положил полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов. Для футболиста сборной Казахстана этот мяч стал вторым в текущем сезоне РПЛ.

В самой концовке первого тайма ростовчане получили право на 11-метровый удар. К точке подошел Ивелин Попов и попытался исполнить удар Паненки, но голкипер «Спартака» раскусил его задумку и поймал мяч.

На 53-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «Ростова», а на 79-й Дмитрий Чистяков довел счет до крупного.

На 81-й минуте «Спартак» усилиями Эсекиэля Понсе один мяч отыграл, но спустя минуту Зайнутдинов оформил дубль и вернул преимущество в три мяча.

Благодаря этой победе «Ростов» набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (22) идет десятым.

Спартак
1:4
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 198.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоВалерий Карпин
Голы
Эсекиэль Понсе(Джордан Ларссон, Солтмурад Бакаев)81′
Бактиер Зайнутдинов22′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов, Хорен Байрамян)53′
Дмитрий Чистяков(Ивелин Попов, Алексей Ионов)79′
Бактиер Зайнутдинов(Хорен Байрамян)83′
Нереализованные пенальти
Ивелин Попов45′
Составы команд
98Александр Максименко
30Сергей Песьяков
47Роман Зобнин
34Алексей Козлов
25Лоренсо Мельгарехо
28Евгений Чернов
14Георгий Джикия
38′
5Деннис Хаджикадунич
33Алекс Крал
42′
78Дмитрий Чистяков
10Зелимхан Бакаев
19Хорен Байрамян
54Наиль Умяров
77′
8Ивелин Попов
18′
19Эсекиэль Понсе
17Матиас Норманн
23Джордан Ларссон
14Элдор Шомуродов
74′
9Резиуан Мирзов
80′
9Бьорн Сигурдарсон
17Солтмурад Бакаев
11Алексей Ионов
90′
8Гус Тил
72′
47Александр Долгов
20Андре Шюррле
18Бактиер Зайнутдинов
87′
26Александр Саплинов
90+2′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
13Удары (всего)9
9Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
5Угловые3
11Фолы12
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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